Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Ibrahim Boughali, a déclaré que les députés sont conscients de l'enjeu politique que traverse le pays et ses prolongements au plan national et au-delà des frontières.

Lors de sa rencontre dans le cadre de l'évaluation de travail de l'Assemblée populaire nationale par rapport à ses engagements sur la question de la diplomatie parlementaire, le premier responsable de la chambre basse a rappelé que son institution législative est «déterminée d'opérer un saut qualitatif en synergie avec les attentes du peuple algérien et la bonne volonté politique du président de la République, Abdelmadjid Tebboune». La sortie médiatique d'Ibrahim Boughali est justifiée par les urgences qui sont imposées au pays au plan de la réhabilitation de l'action diplomatique sur le plan parlementaire et populaire. Le président de l'APN n'a pas manqué de souligner la nécessité de «s'inscrire dans le sillage du redéploiement diplomatique de l'Algérie au plan régional et international pour parer aux menaces et risques qui se manifestent sous toutes les formes».

Ibrahim Boughali a réitéré la volonté des députés d'aller vers plus d'engagement et de détermination pour défendre les intérêts de la communauté algérienne à l'étranger. Il rappelle que cela doit s'arrimer à l'engagement pris par les autorités algériennes de redonner à la diplomatie, sous toutes ses formes, ses lettres de noblesse.

Dans ce cadre, Boughali affirme que le Parlement est derrière la nouvelle politique étrangère développée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Il a mentionné à ce propos que «les parlementaires sont les représentants dignes du pays. Ils ont une tâche très importante qui consiste à se mettre au diapason de la nouvelle approche diplomatique développée par l'Etat algérien», a-t-il noté.

À ce propos, Ibrahim Boughali a invité les députés d'avoir cette démarche diplomatique au niveau des Parlements du monde pour faire connaître les positions de l'Algérie sur les questions qui engagent la Sécurité nationale, la stabilité politique et les enjeux géostratégiques du pays. Et pour que cela se traduise sur le terrain, le président de l'APN, Ibrahim Boughali, a appelé à la mise en place d'une nouvelle feuille de route qui va permettre au Parlement d'être plus efficace au plan de la diplomatie parlementaire.

Il est clair que la chambre basse veut apporter sa contribution concrète dans le déploiement diplomatique que l'Etat algérien a mis en oeuvre pour défendre les intérêts de la nation dans toutes les tribunes et instances y afférentes.

L'institution législative se donne une nouvelle tâche qui consiste non pas à se référer à la diplomatie parlementaire uniquement, mais faire de cette diplomatie un moyen pour déjouer les plans ourdis contre le pays et sa souveraineté.

C'est là l'enjeu dont le mode opératoire de l'APN est invité à mettre en oeuvre et le concrétiser sur le terrain.

L'Assemblée populaire nationale se donne une mission qui a été pendant longtemps marginalisée par ses prédécesseurs, à savoir de défendre les intérêts du pays dans des rencontres régionales et internationales et se proposer comme porte-voix des causes justes et de dénonciation de la domination coloniale et l'ingérence dans les affaires internes des pays souverains.

Ibrahim Boughali cherche à rompre avec le figisme qui a caractérisé l'auguste chambre depuis des décennies quant à son rôle de force politique en mesure d'influer sur l'opinion publique nationale et internationale via une diplomatie parlementaire agissante et efficace.

L'action parlementaire doit sortir de la monotonie protocolaire et s'impliquer dans la nouvelle dynamique politique qui incite à faire du développement économique, de la stabilité politique et de la défense de la souveraineté nationale une priorité incontournable dans la perspective de parer à toutes les menaces qui guettent le pays aux plans interne et externe.