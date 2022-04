Dans l'optique d'établir un bilan sur l'évolution des politiques adoptées par l'Etat pour relever le défi d'éradiquer le phénomène de l'habitat précaire, et de faciliter l'accès au logement à toutes les franges de la société, le gouvernement a passé au crible lors de sa réunion hebdomadaire, tenue mercredi au Palais du gouvernement, la politique du logement, et les résultats sur une période de 10 ans, indique un communiqué des services du Premier ministre. À ce titre, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, a fait ressortir «les efforts conséquents consentis par l'Etat pour assurer aux citoyens l'accès au logement, particulièrement pour les couches défavorisées, avec la réalisation de près de 3 millions d'unités, tous segments confondus, durant la période 2010-2021, soit une moyenne annuelle de 270.000 unités».

Un rythme de réalisation qui a pu se maintenir grâce aux efforts consentis par les pouvoirs publics, notamment durant ces deux dernières années où la situation du pays était particulièrement difficile à cause des effets de la crise sanitaire, et des différentes tensions internes et externes. En dépit de la complexité de la situation, il a été procédé à l'actualisation de ces politiques par la mise en place de nouveaux mécanismes de gestion à travers la mise en oeuvre de cellules de suivi et de contrôle plus efficaces, et notamment la lutte contre toutes les formes de bureaucratie et de corruption qui ont miné le secteur durant des années. Un réajustement dans les approches qui a contribué à apporter une certaine célérité et transparence dans le traitement des dossiers, et dans l'acheminement jusqu' aux opérations de distribution.

Dans ce sillage, le secteur de l'habitat fait savoir que «ces réalisations ont nécessité la mobilisation de prés de 5.000 milliards DA, sur le budget de l'Etat, soit une moyenne annuelle de 456 milliards DA, dont plus de 2.500 milliards DA pour le logement social (soit 51%) et 1.326,97 milliards DA pour le segment location-vente (Aadl)».

Cela étant, devant les différents obstacles et failles rencontrés durant des années, l'indication qui ressort à travers cette évaluation, et qui tend vers l'inscription de réformes profondes qui permettront de remédier aux principales insuffisances qui ont marqué le système de financement et de production de logements. Une orientation qui vise, notamment l'amélioration de la qualité des logements, et de leur environnement extérieur, en vue de répondre aux doléances des souscripteurs en matière de conformité aux normes, et d'amélioration du service public. C'est précisément cette nouvelle approche qui permet désormais aux bénéficiaires et aux autorités de se concerter, qui a permis d'éradiquer un certain nombre de problèmes, qui ont miné les programmes réalisés par le passé. Désormais, les processus d‘inscription, de suivi, de règlement et d' affectation ont été considérablement allégés à travers l'apport de la numérisation, et permettent aujourd'hui de passer à d'autres formes de gestion, plus fluides et plus efficaces.

À ce titre, la décision de créer un organisme financier exclusivement dédié au logement, dénote non seulement la volonté de l' Etat à accélérer la réalisation de programmes, mais également de l'importance d'introduire des mécanismes durables de gestion, qui s' adaptent aux différentes conjonctures que traverse le pays. C'est ce qu'a confirmé le ministre lors de l'annonce de cette décision, précisant que «la banque du logement se veut une institution financière qui facilitera au secteur de l'habitat le financement des programmes de logement, toutes formules confondue sociales et autres, et optimisera la cadence de la réalisation et du lancement des projets».