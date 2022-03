Pour juguler la menace d'un rebond spectaculaire du prix de la pomme de terre, l'Etat arrive en pompier et opère une importation «exceptionnelle» de 100.000 tonnes de ce tubercule.

En effet,à l'approche du mois sacré de Ramadhan, la pomme de terre frémit et affiche des prix qui risquent de dépasser allègrement la barre des 100DA Aussi et tenant compte de ces signaux d'alerte, le gouvernement prend les devants et déploie un programme d'importation par lots, dans le but «de faire baisser les prix qui augmentent depuis des semaines.» C'est ce qu'annonce le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations qui a élaboré, en coordination avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, ce programme spécial d'importation.

Le programme proposé par le comité conjoint des secteurs du commerce et de l'agriculture, qui a été créé pour examiner les solutions à même de réguler le marché dans le domaine de la pomme de terre, comprend l'importation d'un premier lot estimé à 30.000 tonnes, qui sera suivi d'autres lots, portant la quantité totale à 100.000 tonnes, «au cas où les prix continueraient à augmenter»,explique, justement, le directeur de l'organisation des marchés et des activités commerciales au ministère, Ahmed Mokrani.

L'entreprise publique algérienne de réfrigération «Frigomedit», a été chargée de prendre les mesures nécessaires pour concrétiser l'opération d'importation du premier lot estimé à 30.000 tonnes de pomme de terre, selon le même responsable, qui affirme que les lots restants dépendent de la réaction du marché à cette initiative, à travers la baisse des prix de ce produit de large consommation,à des niveaux raisonnables. En pleine saison de récolte, le kilogramme de pomme de terre atteint le prix scandaleux de 150 DA.. Le fait interpelle au plus haut point les autorités du pays qui viennent au secours des ménages algériens, alors que les cours mondiaux de la pomme de terre sont déjà en forte hausse, notamment avec le renchérissement des coûts de carburant, d'électricité, aggravés par une «énorme pression du mildiou» responsable, déjà en 2021, de grosses dépenses en produits phytosanitaires.

Le renchérissement des engrais de «plus de 50% pour la potasse, et de 200 à 300% pour l'azote» joue finalement sur la récolte 2022. Assurément, dans pareil contexte, l'initiative des autorités algériennes vise à casser les prix exorbitants de la «patate» locale, pour peu que la pomme de terre ainsi importée, ne tombe pas entre les mains des spéculateurs,En fait, le programme spécial pomme de terre, déployé par le gouvernement à quelques semaines du mois sacré de Ramadhan, s'inscrit dans le cadre d'une série de mesures prises par les secteurs du commerce et de l'agriculture pour faire face à la hausse des prix de la pomme de terre, qui a franchi le seuil intolérable des 150 DA sur certains marchés de la capitale, et par conséquent pour préserver le pouvoir d'achat des citoyens, surtout à l'approche de la période du jeûne.

Parmi ces mesures, l'on prévoit des quantités de pomme de terre locales stockées, estimées à 15 000 tonnes, et devant être déstockées, entre le 12 mars et le 12 avril. Dans ce cadre, dès samedi dernier, une quantité de pomme de terre stockée a été déposée dans sept wilayas, à savoir Aïn Defla, Blida, Skikda, M'Sila, Bouira, El Oued et Chlef, pour être vendue au prix de 60 DA le kilogramme. Le déchargement des stocks continuera pour englober le reste des wilayas du pays, assure-t-on? par ailleurs.