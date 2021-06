«Donnez votre sang pour faire battre le coeur du monde», c'est sous ce slogan que l'Algérie célèbre, aujourd'hui, la 18ème édition de la Journée mondiale des donneurs de sang, en partenariat avec la représentation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Plusieurs manifestations seront organisées à travers tout le pays pour la promotion du don de sang, indique un communiqué de l'ANS (Agence nationale du sang), qui précise que des journées de sensibilisation et des conférences de presse sont prévues durant toute la semaine, parallèlement à l'organisation de nombreuses et diverses collectes de ce précieux liquide vital. Ces actions ont été initiées par l'ANS en partenariat avec la représentation de l'OMS en Algérie sous le haut patronage du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Elles le seront en coordination, notamment avec les directions de la santé et de la population à travers les structures de transfusion sanguine, la Fédération algérienne des donneurs de sang et le mouvement associatif. Plusieurs participants seront impliqués de façon «étroite», dans cette initiative, à l'instar du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs à travers le prêche du vendredi 18 juin, le lancement par la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn) de la deuxième campagne nationale de collecte de sang, du 14 au 16 juin, au titre de l'année 2021, ainsi que la participation d'autres partenaires sociaux.

Des cérémonies symboliques se tiendront à travers le pays, en particulier le 14 juin, au niveau du siège de l'ANS, au profit des différents partenaires et du mouvement associatif, dont la «mobilisation durant la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (Covid-19), a permis de poursuivre les collectes, et les efforts consentis en cette période, soulignent leur rôle crucial pour garantir un approvisionnement durable des services de soins» en sang, relève-t-on.Depuis le début de la pandémie de la Covid-19 et en dépit des restrictions de mobilité et autres difficultés, «les donneurs de sang ont continué leurs actions de dons de produits sanguins au profit des patients nécessitant une transfusion», note l'ANS. L'Association ajoute que la mobilisation des donneurs de sang et la coordination nationale avec les services de transfusion sanguine ont permis d'assurer «un approvisionnement en sang, sûr et suffisant», ainsi que l'accès à l'approvisionnement de sang à ceux qui en ont besoin».

Le slogan de l'OMS, retenu pour cette 18ème édition: «Donnez votre sang pour faire battre le coeur du monde», met en avant, on ne peut plus clairement, «la contribution essentielle des donneurs de sang qui permettent que le coeur du monde continue de battre en sauvant des vies et en améliorant l'état de santé des patients». Ce slogan fort significatif, «relance l'appel mondial à la sensibilisation au besoin universel de produits sanguins, les plaquettes de sang notamment, pour que davantage de personnes donnent leur sang régulièrement partout dans le monde afin de répondre à une forte demande et contribuer ainsi à une meilleure santé des populations», note le communiqué de l'OMS.