L'ancien patron des services de renseignement algériens et général-major, Mohamed Betchine n'est plus. Né le 28 novembre 1934 à Constantine, il a rejoint l'Armée de Libération nationale (ALN) dès le déclenchement de la révolution du 1er Novembre 1954. Il a gravi les échelons dans sa carrière militaire, en occupant plusieurs postes de responsabilité dans les unités de l'armée de terre jusqu'à occuper le poste de premier responsable des services de renseignements algériens à la fin des années 80 du siècle dernier.

Le défunt a été témoin d'une période charnière du pays, sur le plan politique. Il était l'un des protagonistes de la période des années 90, une période qui était connue sous l'appellation de «décennie rouge». Il a occupé le poste de conseiller, sur les questions sécuritaires, de l'ancien président de la République, Liamine Zeroual. De ce fait, l'ancien patron des services de renseignements avait occupé un poste politique qui lui a valu d'être (re) versé à la vie civile et ses conséquences, surtout qu'il était l'un des fondateurs du Rassemblement national démocratique (RND).

Avec la restructuration de la Sécurité militaire (SM) par l'ancien président, Chadli Bendjedid, Mohamed Betchine s'est vu nommé à la tête de la Direction centrale de la sécurité de l'armée (Dcsa), secondant le général Lakehal Ayat, qui avait été nommé à la tête de la Délégation générale à la prévention et à la sécurité (Dgps). Les événements d'octobre 1988 avaient précipité le départ du second nommé qui a été remplacé par Betchine à la tête des services de renseignements version Dgps. Ce statut l'a mis dans une «attaque» frontale avec d'autres acteurs politiques et militaires de cette période. Il a exprimé plusieurs fois son point de vue sur les événements de cette période des plus cruciales qu'avait vécus et traversés le pays. Les gens avertis en politique se rappellent sa polémique qui a jeté un pavé dans la mare, «Zeroual a été forcé de quitter le pouvoir». Cette déclaration a relancé le débat à nouveau entre les protagonistes de l'époque, surtout entre les véritables acteurs de la scène politique du pays, à l'image de Khaled Nezzar dont le rôle était prépondérant durant cette période où Liamine Zeroual était président et Mohamed Betchine son conseiller chargé des questions sécuritaires. Le défunt Mohamed Betchine est connu comme étant une personne qui n'a peur ni des controverses ni des confrontations au sein du régime. Ce qualificatif a été rappelé par plusieurs personnalités politiques proches du pouvoir.

Le chef de l'État présente ses condoléances

Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses sincères condoléances à la famille du général à la retraite, le Moudjahid Mohamed Betchine, décédé, hier. «Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses sincères condoléances à la famille du général à la retraite, le Moudjahid Mohamed Betchine, décédé ce mardi, ainsi qu'à tous les personnels et cadres de l'Armée nationale populaire (ANP), priant Allah Le Tout-Puissant de l'accueillir en Son Vaste Paradis et de prêter aux siens patience et réconfort. (À Allah nous appartenons et à Lui nous retournons).»

Les condoléances de Saïd Chanegriha

Suite au décès du général à la retraite, le Moudjahid Mohamed Betchine, survenu hier mardi 29 novembre 2022 à l'hôpital militaire régional universitaire de Constantine Chahid Abdelaâli Benbatouche en 5e Région militaire, «Monsieur le général d'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire présente en son nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'ANP, ses sincères condoléances et fait part à la famille du défunt, de sa profonde compassion, priant Allah Le Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et de l'accueillir en Son Vaste Paradis parmi les martyrs et les Valeureux et d'octroyer à sa famille et ses proches tout le courage et la force en cette dure épreuve», ajoute la même source.

Fonctions et nominations

1979-1989, membre du comité central du FLN

1984, promu colonel

-, 1984 - 1987, commandant: de la 4e région militaire

-,1987: commandant de la 3e région militaire

-,1987 - 1988: nommé à la tête de la direction centrale de la sécurité de l'armée (Dcsa)

1988: promu général

1988 - 1990: désignation à la tête de la direction générale de la prévention et de la sécurité (Dgps)

1997-1998: nomination comme ministre - conseiller du président de la république