Les députés dont le mandat a été interrompu, suite à la décision du chef de l'Etat de dissoudre l'APN et d'organiser des élections législatives anticipées, vont recevoir une indemnité de fin de mandat d'un montant de

250 millions de centimes chacun. Cette indemnité ne concerne pas uniquement les élus de la 8e législature. Elle a également été attribuée aux membres des précédentes Assemblées. Et il est à se demander pourquoi est-ce qu'une telle indemnité est versée aux élus de la République? Ces derniers ont un salaire qui est de près de 15 fois le Smig, ils ont droit à des primes de responsabilité? mais aussi pour la prise en charge du logis et le couvert. Il y a également le crédit sans intérêt, accordé pour l'achat d'un véhicule. Et en fin de mandat, ces derniers ont droit à une somme équivalant à 2 mois de salaires par an. Et pour finir, les députés ouvrent droit à une retraite au prorata des années qu'ils ont exercées comme députés! Il faut rappeler qu'un élu lorsqu'il occupe un poste dans la fonction publique, il a droit à un détachement de son poste jusqu'à la fin de son mandat. Une fois les 5 ans terminés, il peut, sans ambages, retrouver son travail. Lorsqu'il exerce une fonction libérale, il devra, obligatoirement, arrêter son activité, le temps d'une députation. Mais il pourra la reprendre, juste après. C'est pour dire que l'indemnité de fin de mandat qui rappelle étrangement celle accordée aux travailleurs invités au départ volontaire ou aux licenciés abusivement, ne se justifie pas, du moment que le député, lui, pourra retrouver son poste d'emploi. En décidant d'accorder cette prime aux députés, le président de l'APN a précisé, dans le document rendu public par le site électronique Sabqpress, que l'Assemblée a économisé 50% du budget de la 8e législature étant donné que ses membres n'ont perçu que les salaires de 45 mois sur un mandat de 5 ans. Il a indiqué que c'est de ce budget restant que les indemnités vont être versées. Mais à y voir de près, on ne peut nullement parler d'un gain pour l'APN car le budget de la 8e législature devrait être dépensé jusqu'en 2022 et couvrir donc une partie des dépenses de la 9e législature, en fonction depuis son installation, début juillet dernier. Il faut dire que l'APN comme toute autre institution de l'Etat a le devoir de faire dans le calcul d'épicier et regarder de très près ses dépenses car l'Algérie est loin de vivre une période de confort financier. Surtout que ces lois ont déjà offert des retraites dorées pour une catégorie de responsables. Faut-il rappeler les révélations du sénateur du FLN, Abdelouaheb Benzaïm.? Ce dernier avait affirmé que les 192 ex-membres du Conseil national de transition (1994-1997), bénéficient d'une retraite à vie.

Ces retraites sont certes, régies par la loi, mais pèsent lourdement sur le Trésor public puisque les concernés continuent d'être rémunérés et à vie pour un travail de 3 ans. Enfin et pour revenir à la 8e législature dont les membres vont percevoir des indemnités de fin de fonction, il faut peut-être rappeler leurs «hauts faits d'armes». Ce sont bien ces députés qui se sont toujours illustrés par leurs absentéisme et affairisme au sein d'une Assemblée qui, elle, n'a toujours été qu'une simple caisse de résonance, une machine à entériner les décisions d'un gouvernement dont la majorité se retrouve aujourd'hui derrière les barreaux.

La 8e législature a, à son compte, beaucoup d'autres «hauts» faits d'armes non seulement uniques, mais aussi...iniques. C'est durant la 8e législature que le siège de Zighoud Youcef a été transformé en lieu de carnaval et que le summum de la déliquescence a été atteint lorsque les portes de l'APN ont été cadenassées. Ces députés ne devraient-ils pas rendre des comptes plutôt que d'avoir une prime?