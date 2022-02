Composé de 6 individus, le gang qui a semé la terreur au sein des populations de Berrahal dans la wilaya de Annaba, a été enfin neutralisé, apprend-on de source sécuritaire. Une opération de qualité menée par les éléments de la sûreté de daïra de Berrahal, en coordination avec les autorités juridiciaires compétentes, a ajouté la même source. Selon les explications fournies, l’aboutissement de cette opération fait suite à d’intenses investigations et des filatures ciblant des membres de la bande. Ces derniers, des repris de justice de leur état, sont les auteurs de trafic de drogue en tous genres, de vols et d’agressions sous la menace d’armes blanches. Des actes criminels à l’origine d’une terreur citoyenne, nécessitant une intervention sécuritaire préparée avec soin, a précisé notre source. L’opération n’a pas été facile en raison de la forte résistance opposée par les membres du gang, mais l’ingéniosité et le professionnalisme des services de sécurité ont été couronnés de succès, lundi au soir, par la neutralisation de tous les membres du gang et la saisie de 350 comprimés hallucinogènes de diverses marques et d’une quantité de kif traité, en plus d’un arsenal d’armes blanches composé environ de 50, entre couteaux et sabres, ont précisé nos sources. Les mis en cause ont été conduits au siège de la sûreté de daïra de Berrahal pour être soumis aux mesures judiciaires d’usage, avant d’être déférés par-devant les autorités juridiques de la circonscription de compétence, afin qu’elles prennent les mesures judiciaires à l’encontre de cette bande de criminels.