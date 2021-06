Un individu, âgé de 38 ans, a été arrêté dimanche dernier par les éléments de la Sûreté nationale de la wilaya d'Oran. Recherché par Interpol, après avoir fait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par le tribunal de Nancy en France, il est notamment accusé d'être impliqué dans 11 affaires de kidnappings perpétrés sur le territoire français, mais également dans des affaires de drogue et d'agression, entre 2014 et 2015. Il a été condamné à trois ans de prison ferme. Sans donner plus de détails, la même source explique que l'individu était un joueur de football en France, avant qu'il ne se reconvertisse dans le crime organisé..

Les éléments de la sûreté de wilaya d'Oran, qui ont procédé à l'arrestation du mis en cause, dans l'un des prestigieux hôtels de la ville, ont également pu découvrir que l'individu en question avait en sa possession un faux passeport et que c'était grâce à une fausse identité qu'il avait pu se cacher pendant toutes ces années en Algérie, où il avait pu même se trouver une épouse.

Il est à noter qu'un autre homme, également recherché par Interpol, a été arrêté en décembre dernier, à Tébessa. selon un communiqué de la direction de la sûreté de la wilaya de Tébessa, cette personne serait âgée de 62 ans et circulait également sous une fausse identité afin d'éviter d'être arrêtée.