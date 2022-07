Ils étaient nombreux à avoir répondu à l'appel de la coordination de partis politiques pour assister à la réunion préliminaire autour de «l'édification du front interne».

Le communiqué final qui a sanctionné cette rencontre, une prise de contact selon les initiateurs, a appelé les Algériens à plus de vigilance face aux défis qui nous entourent. «Nous apprécions les efforts consentis par le président de la République, en vue de concrétiser la volonté du peuple et des engagements pris», notera Sid Ahmed Ayachi, président du FEN. Appel a été également lancé en direction des jeunes, en vue de suivre l'exemple de leurs aïeuls, moudjahidine et chouhada.

Le communiqué a également exhorté «la classe politique et les différentes sensibilités sociales et associatives à oeuvrer dans la concrétisation de cet objectif et à sensibiliser les citoyens autour de la fortification du front interne». Annonçant la tenue d'un grand meeting autour de cette problématique au mois de novembre 2022 à Alger, Ayachi a également estimé que «les associations qui sont réellement présentes sur le terrain, ont un rôle majeur à jouer... Et les citoyens savent, mieux que quiconque, qui sont ceux qui le représentent, et ceux en qui il a confiance», dira-t-il avant d'ajouter que«l'Algérie appelle ses enfants». Pour Assyr Taïbi qui a abondé dans le même sens, «chaque composant de la société civile a son rôle à jouer, son mot à dire et son poids à faire valoir au sein de la société.

L'unification des rangs et la consolidation du front interne est la responsabilité de tous, et pas seulement du président de la République». Il ajoutera que pour «le pays, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre». Autour des deux pivots de cette initiative, que sont Assyr Taïbi et Sid Ahmed Ayachi, respectivement président du parti du renouveau et du développement PRD, et président du parti du Front pour l'entente nationale FEN, les participants à cette première réunion ont débattu les aspects et les objectifs inhérents à cette démarche.

«Nous sommes tous les militants de l'Algérie», dira Ayachi qui avait mis l'accent sur «la nécessité d'oeuvrer à consolider les liens entre les Algériens et à sensibiliser autour de cette question majeure». Il appellera également les citoyens algériens à s'unifier autour d'un mot d'ordre, «protéger le pays».

Le débat qui s'en est suivi a été marqué par des interventions réalistes, sans complaisance et d'une franchise remarquable. «Nous ne voulons pas faire dans le populisme... Mais, la souveraineté du pays est une ligne rouge à ne pas franchir. Nos concitoyens doivent comprendre les défis et les menaces réelles qui nous guettent en tant que nation...

L'Algérie est depuis quelque temps au-devant de la scène mondiale où des changements géostratégiques sont en passe de s'opérer... Nous devons renforcer notre front interne, afin d'y faire face sereinement», notera une représentante d'association féminine.

Pour sa part, le représentant du réseau national de l'insertion des détenus, il s'agit avant de «capitaliser cette initiative, de concentrer nos efforts sur les voies à déployer pour l'unité des rangs des Algériens», dira-t-il. Profitant de cette occasion, il lancera un appel solennel à ses bureaux régionaux à travers les 43 wilayas, en vue de rallier activement cette initiative. Quant à ce président d'association culturelle dans la wilaya de Relizane, AEK Ouadah, «nous ssommes tous des militants de l'Algérie. Il y a beaucoup d'initiatives similaires, mais qui sont éparses... Nous devons oeuvrer à unifier aussi les actions et les initiatives». Pour ce jeune président d'association débordant d'enthousiasme, «les Jeux olympiques d'Oran ont produit un effet tangible et sans précédent sur le pays... Il a changé l'image de l'Algérie dans le concert des nations... Nous devons saisir cette opportunité pour nous relancer sur le bon chemin», dira-t-il. Pour les initiateurs de cette rencontre, il s'agit d'une «première rencontre pour sceller notre engagement vis-à-vis du renforcement du front interne...

Les Algériens sont tous des soldats et c'est cette image qu'il faudra envoyer au monde»,affirmera un président d'association. Notons que la prochaine rencontre devra se tenir dans la wilaya d'Oran annonçant un cycle de sorties sur terrain.