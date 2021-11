La question du front interne est revenue dans la campagne électorale des locales du 27 novembre prochain.

Cet intérêt donné à la notion de front interne par les candidats aux locales prochaines, se justifie en tant que démarche politique. Surtout que le pays fait face à de sérieuses menaces au niveau de ses frontières.

La campagne électorale pourrait en être une tribune pour faire dans la sensibilisation et la mobilisation sur les enjeux géostratégiques qui se dressent face à l'État national. Cela ne s'opposera jamais au sens patriotique dont les candidats doivent s'imprégner davantage. Il y va de la responsabilité et de l'allégeance aux institutions de l'État et de la mère patrie.

Ce qu'il faut maintenant rappeler aux candidats aux joutes des locales prochaines, c'est le fait que cette démarcation par rapport à la patrie, à travers le front interne, ne devrait pas être un slogan creux,ni un mot d'ordre destiné à faire dans la récupération des voix pour réussir le challenge électoraliste des candidats.

Certes, les candidats ont le droit de recourir à des slogans dans le genre, mais cela doit être consacré comme doctrine immuable dans les programmes respectifs des partis et des mouvement associatifs en général.

En effet, l'enjeu de la sauvegarde de la patrie est l'un des défis les plus importants,voire sacré qui se dresse face à l'État national. De ce fait, la construction du front interne et sa réalisation, doivent constituer un engagement patriotique de toutes et de tous. La mobilisation ne devrait pas s'exprimer uniquement lors des occasions données et des joutes électorales. Il est temps que cette initiative prenne corps.

Les institutions de l'État, les instances élues, les organisations et le mouvement associatif, doivent se pencher concrètement et sérieusement sur la question visant à asseoir une structure concrète, perenne et efficace, à même de rassembler l'ensemble des Algériens autour d'un seul mot d'ordre, à savoir la sauvegarde de la patrie et la consolidation de la cohésion nationale et de la souveraineté.

Les assemblées locales peuvent jouer ce rôle d'appoint, en facilitant aux forces vives de la nation, de se doter de structures qui vont leur permettre de réunir les conditions de la mobilisation patriotique, dans le cadre d'un front interne le plus large possible.

Le pays a besoin de tous ses enfants pour défendre son unité nationale et faire barrage à toutes les menaces qui se trament à ses frontières et d'outre-mer. La classe politique est interpellée dans ce sens, elle est même responsable des initiatives et des démarches en rapport avec la mobilisation pour défendre la patrie. Il est temps que le front interne se transforme en un élan populaire mobilisateur. Cet élan sera à même de mettre un terme aux chantages et aux attaques larvées des forces hostiles à l'indépendance et à la souveraineté de l'Algérie.

Le monde est en train de connaître des mutations profondes, les puissances de jadis résistent à ces mutations qui entraînent la communauté internationale dans une reconfiguration dont les conséquences seront très dangereuses sur les nations dont la souveraineté est entamée par des politiques d'abdication et de compromission aux forces qui visent la reconquête et la domination à nouveau pour sauver leurs économies et maintenir leur rôle dans ce nouveau monde qui s'esquisse.

L'Algérie n'est pas en reste de ce qui se trame. Elle doit défendre son existence sur ce nouvel échiquier du monde qui se dessine. Le peuple dans toutes ses variantes patriotiques doit s'unir autour d'une démarche mobilisatrice, à savoir un front interne puissant, permettant au pays d'être à l'abri des menaces d'ingérence et de domination des puissants de ce monde en pleine effervescence.

Les élus, les représentants de l'État, la classe politique dans son ensemble, sont exhortés à mettre en oeuvre une structure efficace pour asseoir ce sursaut salvateur qu' est le front interne.