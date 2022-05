Dans le souci de valoriser les acquis enregistrés durant les étapes importantes qu' a traversées le pays ces deux dernières années, notamment en matière de concrétisation du processus constitutionnel, le FLN préconise de bâtir un système d'information développé et crédible capable de contrecarrer les campagnes visant à démoraliser les citoyens et à falsifier les faits et les tentatives visant à porter atteinte à la stabilité et à la sécurité du pays par la fitna et la diffusion de mensonges». Dans un communiqué rendu public, le vieux parti a fait une allusion nette à la guerre médiatique qui est faite à l'Algérie dans le but de ternir son image et réduire à néant tous les efforts et les résultats obtenus durant cette phase de transition. Pour le FLN, cela renseigne sur l'intensité de l'hostilité des ennemies de la nation et leur obstination à replonger le pays dans le désarroi et le chaos.

Les tentatives de manipulation de l'opinion publique et de déstabilisation n'ont jamais cessé. À cela s'ajoute le venin des pseudos activistes de la formation terroriste, qui agissent de l'étranger sur les réseaux sociaux pour tenter de faire aboutir les plans machiavéliques de leurs maîtres. C'est dans cette optique, que le FLN s'est adressé aux citoyens, pour les appeler à «oeuvrer à promouvoir l'image de l'Algérie et à accompagner le pays sur la voie des réformes en mettant en avant les réalisations en matière de protection et de promotion des droits des citoyens et en mettant à nu la corruption et les atermoiements et retards dans la mise en oeuvre des décisions et des programmes». Il est indéniable que la faille la plus profonde pour la concrétisation des mesures et des solutions, demeure la difficulté à appliquer les politiques publiques adoptées par l'Etat. Ce sont les effets de cette résistance au changement de la part de certains gestionnaires qui constituent l'obstacle majeur pour l'inscription de résultats probants et pour l'émergence de réels changements. C'est sur ce terrain, que la presse a un grand rôle à jouer dans la mesure où elle a la capacité de toucher les foyers et l'ensemble des citoyens, pour opposer un contrepoids à ces vagues de déstabilisation. Plus qu'une simple tâche, il s'agit d'un devoir sacré qui s'impose plus que jamais durant cette conjoncture.

Par ailleurs, le vieux parti s'est félicité de la «communication constante consacrée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avec la presse nationale et de sa volonté de renforcer le système législatif et réglementaire du secteur de la communication et de l'adapter aux dispositions de la Constitution».