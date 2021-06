Lors de son animation d'un meeting populaire à la salle omnisports «Belarbi Abdallah» de Tiaret, le président du Front El-Moustaqbal, Abdelaziz Belaïd, a indiqué que le programme électoral de son parti «accorde une grande importance à la question de participer à la moralisation de l'acte politique dans le pays, qui permettra d'édifier des institutions fortes».

«Notre programme électoral est axé également sur la réforme du système sanitaire et le développement du secteur agricole, qui ne peut être réalisé que lorsque l'agriculteur aura la place qu'il mérite», a-t-il ajouté.

Le président du Front El-Moustaqbal a déclaré que le programme de son parti «tend vers l'ouverture des domaines économique et social et oeuvre à réunir les Algériens et les Algériennes et les mobiliser pour des horizons et des objectifs clairs».

Il a, en outre, fait savoir que «les prochaines élections législatives visent à construire des institutions législatives qui constitueront un départ pour l'Algérie nouvelle», tout en considérant le prochain scrutin comme «un rendez-vous important que le peuple ne doit pas rater, afin de contrecarrer les mauvaises intentions».

Par ailleurs, Abdelaziz Belaïd a souligné que son parti «appelle à réunir les Algériens et toutes les forces nationales, les partis, les associations et les regroupements», ajoutant que son parti propose au peuple, pour ces élections, des listes composées de candidats ayant fait preuve de sagesse et sont capables de bien représenter les citoyens à l'APN.