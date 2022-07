Les étudiants algériens ne connaissent pas de vacances. Ils sont nombreux à adhérer à des club scientifiques relevant des écoles les plus en vue, comme l'École des hautes études commerciales, HEC, l'école nationale polytechnique d'El Harrach, de l'université des Sciences et de la Technologie de Bab Ezzouar, l'Usthb.

Ainsi encadrés, ces étudiants sont approchés par différentes entreprises, qu'elles soient nationales ou multinationales, la démarche permettant souvent de révéler des pépites, ces porteurs de projets finalement précieux à l'économie du savoir en Algérie. Ces entreprises, mues par le devoir sociétal, initient ces potentiels startupers au leadership tout en les aidant à affiner leurs visions et donner forme à leurs idées. En fait, ça bouillonne ces derniers temps sur le front des start-up.

Les rencontres entre étudiants et responsables d'entreprises se multiplient ces derniers mois, autorisant ainsi une proximité entre l'université et le monde du travail. C'est dans cet esprit que LG Electronics Algérie et Injaz El Djazaïr viennent de clôturer une première session de formation dispensée à de jeunes étudiants, issus de plusieurs universités et écoles, dans le cadre de la création de projets innovants au niveau d'un incubateur de start-up à Alger.

Ce premier atelier, articulé autour de trois modules, a permis aux étudiants d'avoir une connaissance de l'écosystème entrepreneurial algérien, l'acquisition des outils nécessaire à l'entrepreneuriat et enfin les compétences clés pour manager leurs entreprises.

L'effort consenti par les parrains de ces séminaires est colossal et témoigne de la pertinence, à moyen terme de ce type de formation.

En effet, Injaz El Djazaïr, une association à but non lucratif faisant partie du réseau de Injaz el Arab, un network régional, Maghreb-Moyen-Orient, regroupant 13 pays et activant dans le domaine éducatif, avec des programmes d'accompagnement, a plus d'une douzaine d'années de présence en Algérie. Elle a pu accompagner plus de 80000 étudiants dans 40 wilayas du pays à travers plus de 20 programmes de formation, ce qui représente plus de 1,5 million d'heures de formation. Cela a été réalisé grâce à des partenaires et à des institutions dont le nombre a dépassé la barre des 100 organisations, signale-t-on.

Ce cursus, rappelle-t-on, est scindé en différentes parties dont des ateliers en ligne, ouverts aux jeunes de l'ensemble des wilayas et qui ont vu la participation de plus de 150 personnes, en sus des séances en présentiel.

À la fin de cette première phase, dédiée au développement de compétences, une vingtaine d'étudiants seront sélectionnés dans l'objectif de concourir pour le titre «d'ambassadeur» et auront la charge d'organiser des événements entrepreneuriaux locaux.

À la faveur de cette initiative, LG met en avant le programme «Leader Génératon, by LG», tout en s'associant à un acteur majeur de l'entreprenenriat social, à savoir Indjaz, pour promouvoir des initiatives citoyennes et donner la chance à de jeunes étudiants algériens de prétendre au rang de leaders de l'innovation, dans un futur proche.

Il s'agit de ne pas rater le coche de la nouvelle économie, fait-on savoir.