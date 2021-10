La formule de l'habitat rural groupé est «l'option retenue «par les autorités locales de la wilaya d'Annaba, pour parvenir à faire face à «la rareté du foncier à laquelle sont confrontées certaines communes et à satisfaire la forte demande, notamment dans les zones d'ombre des différentes communes de la wilaya. Il s'agit, dans ce cas de figure, des 800 logements ruraux individuels qui peinent à se concrétiser, en raison de l'acte de propriété exigé aux postulants à cette formule. Un obstacle d'ordre administratif, nécessitant une intervention de Mohamed Tarek Belaribi, ministre de l'Habitat, afin qu'il lève cet obstacle d'ordre administratif. Tributaire de cette unique condition, à savoir l'acte de propriété du terrain par les postulants à ce segment, le projet de quelque 800 unités rurales est, depuis plus de 2 ans, en stand-by. Il faut noter que, les demandeurs du logement rural dans les zones éparses de la wilaya d'Annaba, ne demandent qu'à rester sur les terrains qu'ils occupent depuis des dizaines d'années. Certes, ces assiettes foncières relèvent du domaine de l'Etat mais ces populations, implantées dans ces zones enclavées, ne sont pas propriétaires et ne détiennent aucun document attestant leur propriété. Mieux encore, les occupants de ces assiettes foncières ne demandent pas un droit qui n'est pas le leur. Ils ne revendiquent que la levée de la contrainte, ce qui relève des prérogatives du département de Mohamed Tarek Belaribi, pour qu'il lève toutes les contraintes pouvant entraver la réalisation de ce projet. Une telle décision va certainement permettre de maintenir sur place les populations des zones d'ombre. Par conséquent, freiner l'exode rural, diminuer la prolifération des constructions illicites et atténuer, du coup, l'incessante demande sur le logement social. La solution selon certains responsables du secteur de l'habitat à Annaba, consiste en une décision exceptionnelle, pour permettre aux populations des zones d'ombre des communes de la wilaya d'Annaba, de bénéficier du développement, en adéquation avec les orientations du président de la République. Les mêmes responsables ont estimé que cette option constitue la solution idoine pour résoudre le problème du manque de foncier qui entrave la réalisation de projets d'habitat dans nombre de communes et pénalise, ainsi, de nombreux citoyens, notamment ceux résidant en zone rurale. Nos interlocuteurs n'ont pas omis de faire savoir que le foncier devant contenir ce quota de 800 unités rurales, est disponible et peut être réparti à travers plusieurs zones retirées relevant de plusieurs communes de la wilaya. Afin de pouvoir réaliser ce projet, sur le terrain, il suffit de recenser les poches foncières appartenant aux communes ou relevant du domaine privé de l'Etat, situées hors périmètre urbain, dans la perspective de la création de petits lotissements pouvant accueillir entre 15 ou 20 habitations rurales groupées, selon nos interlocuteurs. Ces derniers sont allés jusqu'à simplifier le problème à travers la mobilisation de la direction de l'urbanisme, l'architecture et de la construction (Duac) pour élaborer un plan d'aménagement de conception de cellules d'habitation types pour faciliter, d'une part la réalisation de ces habitations groupées et éviter tout manquement aux règles de l'urbanisme d'autre part. Cela est faisable dans la plupart des communes de la wilaya d'Annaba, ont soutenu les mêmes responsables.