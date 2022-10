L'étau se resserre autour de la mafia du foncier et des charognards ayant usé et abusé, des années durant, de manoeuvres frauduleuses pour détourner d'importants lopins de terre à des prix dérisoires sous prétexte d'investissements. En réalité, l'objectif est de s'approprier ce foncier pour le revendre à des prix exorbitants. Une spéculation délibérée. La dernière réunion de l'exécutif de wilaya, tenue en fin de semaine, a servi de tribune pour décider de plusieurs mesures pour relancer l'investissement dans toutes ses formes.

Dans ce sillage, la wilaya d'Oran a décidé de mettre en place une commission chargée de suivre de près la question liée au foncier à accorder aux véritables investisseurs et aux véritables porteurs de projets et créateurs de richesse, au préalable que ces bénéficiaires entament leurs projets. L'autre mesure prise par la wilaya d'Oran est de retirer le foncier accordé à des investisseurs frappés par la procrastination. Un délai de 6 mois est, à ce titre, fixé à ces porteurs de projets. Passé cet ultimatum, l'investisseur inactif fera l'objet des mesures administratives et de retrait systématique du foncier lui ayant été accordé pour l'attribuer à ceux en attente des terrains devant abriter leurs projets.

Cette commission est sommée de se pencher rigoureusement sur cette question et à rendre compte de son déploiement sur le terrain en élaborant des rapports hebdomadaires à remettre au chef d'exécutif de wilaya. «Le foncier, dans toutes ses formes, est destiné à ceux l'exploitant», a expliqué le wali d'Oran lors de cette réunion consacrée à l'ensemble des questions liées au développement de la wilaya.

Cette mesure tombe à point nommé. Elle a été décidée moins d'une semaine après la rencontre gouvernement- walis lors de laquelle le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane a affirmé l'engagement de l'État à récupérer le foncier industriel destiné à l'investissement et non exploité pendant six mois, à l'effet de le redistribuer aux investisseurs. Le gouvernement a finalisé la révision de l'ordonnance 04-08 relative au foncier destiné à l'investissement par la mise en place des dernières retouches avant le lancement des agences en charge de sa gestion, a-t-il fait savoir. Il s'agit de l'Agence du foncier industriel, de l'Agence du foncier touristique et de l'Agence du foncier agricole qui seront chargées des assiettes qui ne sont pas gérées par l'Office national des terres agricoles (Onta) et l'Office de développement de l'agriculture en terres sahariennes (Odas).