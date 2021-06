Hier mercredi, c'était autour du Front national algérien (FNA) d'animer un meeting même en l'absence de son président Moussa Touati. La rencontre a finalement eu lieu malgré l'absence de son chef à cause d'un accident de la circulation survenu alors qu'il était en route vers Tizi Ouzou. Selon le candidat du FNA à Tizi Ouzou, Omar Aït Mokhtar, le véhicule a été endommagé, mais il n'y a fort heureusement aucun dégât humain. Pour le meeting, Omar Aït Mokhtar qui a eu une procuration du président du parti pour le suppléer à la tribune, a évoqué les objectifs qu'il vise par sa participation ainsi que les problèmes vécus par la wilaya de Tizi Ouzou.

L'orateur a, d'emblée, affirmé, à cet effet, que le vrai changement ne peut être provoqué que dans l'Assemblée où l'on peut édicter ou changer les lois. Pour l'orateur, la participation à ces élections est donc dictée par l'impératif d'être à l'Assemblée afin de pouvoir changer le cours des choses pour la nation entière et pour la wilaya qu'il représente. Dans cet ordre d'idées, Omar Aït Mokhtar listera une série de problèmes qui ne trouvent encore pas de solutions dans la wilaya de Tizi Ouzou telles que la réalisation des centres d'enfouissement technique. Pour l'orateur, il incombera d'ailleurs la faible consommation des budgets alloués aux deux partis majoritaires à l'Assemblée populaire de wilaya. Pour lui, les retards accusés sont essentiellement dus au fait que ces deux partis ont toujours versé dans l'antagonisme.

Par ailleurs, il est à rappeler que la campagne a démarré timidement dans la wilaya de Tizi Ouzou avec une première semaine sans aucun meeting. Les candidats se sont suffi de quelques apparitions courtes à la radio locale et quelques rencontres de proximité. Ces derniers ont préféré tâter le terrain avant de se lancer dans la campagne. Aussi, cette semaine, comme prévu, l'on a constaté un regain dans le rythme même si beaucoup de listes restent encore invisibles. L'on annonce d'ailleurs, pour lundi prochain, un meeting animé à la Maison de la culture par le président du parti Jil Jadid Soufiane Djilali.

À noter que la course électorale dans la wilaya de Tizi Ouzou continue de mobiliser les listes partisanes au détriment des candidats libres. Selon les chiffres obtenus auprès de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), quelque 16 listes sont présentées ou parrainées par des partis politiques sur les 20 en course. Quatre listes indépendantes seulement partent à la conquête des 11 sièges de la wilaya à l'APN.

Des candidats qui ont à leur disposition quelque 623 sites d'affichage et 30 salles qui ont, en effet, été réservées pour assurer une bonne communication et un large écho pour les programmes des candidats. Enfin, il faut rappeler que la nouvelle loi électorale fait que tous les candidats partent avec les mêmes chances. Avec des listes ouvertes, le classement des candidats n'a plus son importance habituelle, car l'électeur peut choisir les noms de son choix dans une même liste.