Le conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) a félicité les autorités algériennes pour leur stratégie de relance de la croissance et de réduction de la dépendance de l'économie des hydrocarbures, tout en partageant les priorités de réformes identifiées pour aider à la transition du pays à un modèle de croissance plus inclusif et durable.

Selon un communiqué du ministère des Finances, le conseil d'administration du FMI a examiné, lors de sa réunion, tenue le 19 novembre dernier, le rapport de la mission de consultation conduite sur l'Algérie, au titre de l'article IV des statuts du Fonds, qui s'est déroulée virtuellement du 14 septembre au 3 octobre 2021. A ce titre, le conseil d'administration du FMI a «salué les réformes envisagées par l'Algérie, visant à renforcer les attributions de la Banque d'Algérie et a félicité les autorités algériennes pour leur stratégie de relance de la croissance et de réduction de la dépendance de l'économie vis-à-vis des hydrocarbures». Il a également salué «le nouveau Plan d'action du gouvernement, tout en partageant les priorités de réforme identifiées pour aider à la transition de l'Algérie vers un modèle de croissance plus inclusif et durable», a précisé le ministère.

Le C.A. du FMI a noté également qu'«en dépit de ce contexte de pandémie, une reprise progressive est en cours en Algérie, même si quelques vulnérabilités persistent encore, en raison des répercussions de la Covid-19 et de la prépondérance des hydrocarbures dans la structure de l'économie algérienne».Tout en précisant qu'un «mix de politiques calibrées permettrait de soutenir la stabilité macroéconomique et promouvoir une croissance durable, résiliente et inclusive», le conseil d'administration du FMI a mis l'accent, notamment sur la nécessité de poursuivre les efforts de la consolidation budgétaire, en adaptant son rythme et sa composition à l'évolution de la pandémie et aux conditions économiques nationales, afin de protéger les populations les plus vulnérables. Saluant également les récents efforts des autorités algériennes afin de moderniser la gestion budgétaire et améliorer l'efficacité du secteur public, les administrateurs du FMI ont encouragé le gouvernement à diversifier davantage les sources de financement du budget, a ajouté le communiqué. Sur un autre plan, le conseil d'administration du FMI a souligné qu' «une politique monétaire bien calibrée, associée à une plus grande flexibilité du taux de change, pourrait aussi soutenir les efforts de stabilisation». Le C.A. du FMI a recommandé, également, «une intensification des efforts de mise en oeuvre des recommandations du Programme d'évaluation du secteur financier (Fsap)», a-t-on indiqué de même source.

Le produit intérieur brut (PIB) réel de l'Algérie devrait se redresser en 2021 et le FMI prévoit une croissance économique qui s'est fixée à 0,7% en 2019, à hauteur de 6,2% en 2021. Sur les deux années à venir et selon les mêmes données, les indicateurs de notre pays sont hautement critiques.

En effet, l'indice des prix à la consommation devrait, ainsi, augmenter à 3,7% en 2021, contre 3,5% en 2020 et 2% en 2019. Concernant la balance courante, qui avait reculé de 9,6% en 2019, elle devrait chuter, en 2020, de 18,3% et de 17,1%, en 2021.