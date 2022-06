Dans ses récentes prévisions, le Fonds monétaire international, le FMI, revient sur les conséquences de la guerre en Ukraine, concernant les pays de la région Mena et de l'Afrique du Nord, prévoyant une augmentation des prix des denrées alimentaires de l'ordre de 14% en 2022. À ce titre, le FMI relève que «la hausse de l'inflation est une des conséquences les plus directes du renchérissement des produits de base. Les prix des denrées alimentaires ont représenté environ 60% de la poussée de l'inflation globale, mesurée l'an dernier, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, hors pays du Conseil de coopération du Golfe. Nous tablons donc sur une inflation se maintenant à un niveau élevé dans la région en 2022, à 13,9%, soit une hausse notable par rapport à nos prévisions d'octobre». Des perspectives qui mettent en avant la menace de l'insécurité alimentaire relatives aux pays les plus fragiles, du fait que ces derniers dépendent fortement des importations en provenance de Russie et d'Ukraine, «La situation des pays fragiles ou touchés par un conflit est particulièrement préoccupante, car leurs réserves stratégiques couvrent moins de 2,5 mois de consommation intérieure nette. Globalement, les hausses des prix des produits alimentaires et les risques de pénuries de blé pénalisent davantage les pauvres, qui consacrent une part supérieure de leurs dépenses à l'alimentation».Il y a lieu de convenir que l'Algérie ne peut cadrer dans ce cas de figure, dans la mesure où les effets de cette hausse des prix des matières premières, s'équilibre avec les revenus engrangés par la hausse des prix du baril de pétrole, en plus de la constitution de stocks en céréales et en blé, pouvant couvrir les besoins nationaux sur une durée de huit mois, et ce sans parler des rendements de la saison des moissons qui s'annonce des plus prometteuses, avec l'objectif d'atteindre les 40 quintaux par hectare, pour cette année. Par ailleurs, le FMI prévient sur l'aggravation de cette situation pour les pays les plus endettés et à faible revenu, précisant que «le moyen le plus efficace de protéger les ménages vulnérables réside dans des transferts ciblés, temporaires et transparents. Dans les pays où les filets de sécurité sont moins solides, les prix pourraient être augmentés de manière progressive. Pour les pays très endettés, ces mesures devraient s'accompagner de mesures de compensation par ailleurs: réduction des dépenses superflues, promotion de l'équité fiscale, voire une combinaison des deux, afin de préserver la viabilité de la dette dans un contexte d'espace budgétaire limité». Encore une fois, il s‘agit d'un contexte qui ne reflète pas la situation de l'Algérie, qui jouit de l'aisance d'avoir épongé sa dette par anticipation, et occupe le rang des 20 pays les moins endettés de la région Mena depuis 2012 selon le classement du FMI et de la Banque mondiale.

Dans le même ordre d'idées, le FMI estime que ces difficultés soulignent à quel point il importe de poursuivre les réformes structurelles, qui aideront les pays à amortir les futurs chocs macroéconomiques et à accélérer la reprise».Autant dire que sur ce plan, l'Algérie a pris les devants et a entamé une série de mesures et de réformes, depuis plus de deux ans, pour revoir la politique des subventions, à la faveur d'un ciblage étudié et la mise en place de nouveaux mécanismes de gestion et de gouvernance, orientés essentiellement vers la concrétisation d'une relance industrielle et économique qui, malgré de fortes résistances, commence à porter ses fruits. Ces derniers se ressentent à travers l'émergence d'une énergie nouvelle, autant sur le plan du commerce extérieur que sur la restructuration des secteurs stratégiques.