Le FLN annonce la couleur. Dans une déclaration à la presse, à l'issue de l'audience qu'a accordée le président de la République à des membres du bureau politique du parti, son secrétaire général ne tourne pas autour du pot. «Le prochain gouvernement sera politique». Dite avec calme et sérénité, la déclaration de Abou Fadl Baâdji traduit la détermination du vieux parti d'en finir avec les exécutifs technocrates. La conception que se fait le patron du FLN de l'exercice du pouvoir est prioritairement politique. Il débute avec des élections qui font émerger un pouvoir législatif avec une majorité politique identifiée. Et c'est à cette majorité de prendre ses responsabilités en secrétant le pouvoir exécutif. Cette définition traditionnelle du pouvoir et des pouvoirs, Baâdji y tient fortement. Cela pour le principe. Concernant les aspects tactiques que recèle toute pratique politique de par le monde, c'est l'arithmétique qui joue. Les voix des électeurs déterminent le poids des partis. Dans le cas de figure des dernières élections législatives, il n'y a pas de doute. Le FLN est bel et bien la première force politique du pays. Son secrétaire général, qui n'a eu de cesse de le rappeler au soir même du 12 juin dernier, revendique légitimement la part du lion dans le prochain gouvernement. Abou Fadl Baâdji ne s'en cache pas et l'annonce à l'opinion nationale.

Cette posture est tout fait compréhensible au stade actuel des négociations. C'est un premier contact avec la présidence de la République. D'autres formations politiques et les indépendants sont parties prenantes des concertations. La tactique du FLN consiste à marquer son territoire, montrer qui est le plus fort et le dire à haute voix. Il n'y a visiblement pas de nuance dans l'attitude de Baâdji qui semble avoir retenu les leçons des précédentes législatures où malgré une majorité absolue à l'APN, son parti s'est retrouvé minoritaire au gouvernement et jusqu'à perdre la présidence de l'Assemblée populaire nationale. Même si les précédentes élections législatives étaient frappées de suspicion, il reste que l'attitude par trop défensive du vieux parti l'avait mis à la marge de l'exercice effectif du pouvoir. Maintenant que l'urne «a dit vrai», Le FLN prend une posture offensive et se prétend en mesure d'assumer le programme du président de la République. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Baâdji réclame une majorité à l'exécutif pour faire aboutir les engagements présidentiels. Ces derniers n'en porteront pas moins l'empreinte du vieux parti. Dans tous les cas de figure, il lui sera impossible de faire autrement pour des raisons arithmétiques. Et pour cause, la deuxième force politique du pays, les indépendants, également reçus, hier, par le chef de l'Etat, sont en position de réclamer leur part dans l'Exécutif, au prorata de leur poids au sein de l'APN. Leurs 84 sièges les rendent incontournables et obligent le FLN à la négociation. En plus du fait qu'ils bénéficient d'un préjugé positif déjà exprimé par le chef de l'Etat, ils représentent une société civile qui aspire à une meilleure prise en charge de la société.

à côté de cette voix, le FLN doit aussi tendre l'oreille aux «murmures» d'un MSP fermement décidé à peser dans l'échiquier de la nouvelle Algérie. Troisième sur la liste des invités à la présidence de la République, il tient une carte on ne peut plus solide. Il lui reviendra après avoir été reçu par le président de la République, de rester sur sa position de première force de l'opposition, ou de changer la nature même de l'exécutif, de majorité présidentielle à union nationale. Et pour cause, si Makri accepte d'endosser le programme du président de la République, il peut agir sur l'équilibre des forces au sein du pouvoir exécutif et réduire un tant soi peu de «l'hégémonie» assumée du FLN.

Au stade actuel des concertations, il est difficile de tirer le moindre pronostic sur ce que secrèteront les discussions, d'autant que dans tous les cas, le président Tebboune aura son mot à dire.