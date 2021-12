Mettant en avant l'importance des étapes franchies, dans le cadre de la concrétisation du processus constitutionnel, durant ces deux dernières années, le FLN n'a pas manqué l'occasion du 2e anniversaire de l'élection du président de la Republique, Abdelmadjid Tebboune, à la magistrature suprême du pays, pour revenir dans un communiqué rendu public ce dimanche, sur le parcours et les engagements pris par le président pour l'émergence d'une nouvelle Algérie.

Il insiste, dans ce sens, sur la complexité de la situation qui prévalait à cette époque, et sur le poids d'un héritage empoisonné qui allait, d'une façon ou d'une autre, affecter la bonne marche de la direction prise par l'Etat, sous le règne de Tebboune. Une approche qui fait ressortir, sans ambiguïté les avancées enregistrées en matière de prise en charge des préoccupations des citoyens, et, notamment, l'importante résistance qui s'est dressée contre les orientations et les acquis obtenus à travers le renouvellement de la Constitution, par le biais de référendum et d'élections qui jusqu' à preuve du contraire, n'ont pas été entachées par les effets de la fraude et ont permis de réconcilier les citoyens avec les urnes, et ce après des décennies de rupture et de méfiance.

Dans cet élan, le FLN a estimé que «les réalisations enregistrées au cours de deux années du mandat présidentiel ont été rendues possibles grâce à une volonté politique déterminée et cruciale, prônant le changement et la nécessité de resserrer les rangs en vue de faire face à tous les plans visant à porter atteinte à l'Algérie et de contrecarrer tout danger émanant de l'évolution de la situation à l'échelle régionale et ses répercussions sur la sécurité de notre pays.» Il faut dire que ces deux dernières années ont été décisives et hautement déterminantes pour la suite du parcours, dans la mesure où le pays, qui sortait à peine d'une impasse sociopolitique et accablé par une situation économique des plus désastreuses, se trouvait sous les feux des convoitises extérieures et intérieures, visant à le déstabiliser et à le maintenir dans l'anarchie et le chaos.