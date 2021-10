Contrairement à d'autres partis, le FLN centralise la validation des dossiers de candidature au double scrutin pour le renouvellement des Assemblées communales et de wilayas(APC/APW), présentés au niveau des wilayas et des communes importantes. En effet, sous l'égide de son secrétaire général Abou El Fadhl Baâdji, le bureau politique s'attelle depuis une semaine à l'étude des dossiers de candidature aux élections locales au Centre international des conférences(CIC).

La clôture de cette opération est prévue à la fin de la semaine en cours, apprend-on encore. «L'étude et la validation des dossiers concerne les listes APW et les listes des chefs-lieux des communes importantes de plus de 100 000 habitants», a précisé, hier, le membre du bureau politique du parti, Rachid Assas. «Le reste des listes de candidatures aux élections locales sera confectionné au niveau des kasmas et soumis à l'approbation au niveau des mouhafadhas», indique-t-il. «Nous sommes en train non pas d'exclure des candidats, mais d'officialiser les listes et, éventuellement, intervenir là où il y a défaillance, omission, non-application de la loi et injustice à l'égard des jeunes cadres et militants», a-t-il soutenu. À propos d'éventuelles listes parallèles qui seront présentées par les opposants de l'actuelle direction parmi les

membres du comité central, il estime que leur nombre sera «insignifiant», notamment en raison des obstacles bureaucratiques dus à l'application de certaines dispositions de la loi électorale». Il a, en outre, fait état de difficultés rencontrées par son parti au niveau des communes isolées où la masse électorale est faible, ne dépassant pas 1000 électeurs alors que le nombre de signatures individuelles exigées pour chaque liste est de l'ordre de 260. De plus, souligne-t-il, «il est difficile de trouver aisément des femmes candidates et assez de jeunes diplômés qui voudraient figurer sur les listes électorales». Ce genre de «déficit en nombre de signataires disponibles, doublé d'une procédure compliquée et lourde ne fera qu'empêcher de nombreux partis à présenter des listes dans plusieurs communes sur le territoire national». Il a fait savoir que «le FLN se doit de collecter plus de 800 000 signatures pour pouvoir présenter des listes dans les 58 wilayas et la presque totalité de la majorité des communes». Le nombre de signatures exigé est jugé «trop exagéré» d'autant plus que pas moins de 60 partis et des indépendants tentent de prendre part aux joutes électorales prochaines. La seule solution pour aplanir ces entraves est d'amender la loi organique portant Code électoral. Pour rappel, la confection des listes au niveau des kasmas et des mouhafadhas de l'ex-parti unique s'est déroulée, cette-fois-ci, sous l'égide des superviseurs, désignés par le patron du parti parmi les membres du comité central. Par ailleurs, le RND se plaint de son côté des entraves et difficultés bureaucratiques liées à l'application de la loi organique portant régime électoral. Le parti de Tayeb Zitouni qui ambitionne de présenter des listes dans toutes les wilayas et peine toutefois à collecter environ 900.000 signatures «exigées », a fait savoir Mohamed Guidji, membre de la direction nationale de ce parti.

Enfin, si le délai imparti n'est pas prolongé, les partis devront commencer à déposer les dossiers de candidature à partir d'aujourd'hui.