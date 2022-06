«L'Algérie n'est pas en crise, mais il s'agit d'un acte civilisationnel qui permet de s'engager dans des consultations avec les différents partis politiques et organisations pour l'édification du pays, dans un contexte marqué par des menaces, notamment au Sahel» C'est ce qu' a déclaré le secrétaire général du parti du Front de Libération nationale (FLN), Abou El Fadhl Baâdji, mardi soir à Tamanrasset, lors d'une rencontre à la Maison de la culture de Tamanrasset, avec les élus et les militants de cette formation politique dans les wilayas de la même ville, In Salah, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar. Plus qu'un positionnement politique, l'adhésion du FLN a l'initiative du président de la République rejoint un bon nombre d'acteurs de la scène politique et économique du pays, qui ont vu en cette action, l'indéfectible volonté de l'État à réunir les forces vives de la nation pour faire face aux multiples défis et obstacles à franchir. Dans ce contexte, l'initiative du président de la République se présente comme un bilan de plus de deux ans de présidence, durant lesquels des étapes plus qu'importantes ont été franchies dans la concrétisation du processus constitutionnel, le renouvellement des institutions, l'engagement de reformes profondes, et l'inscription du volet économique comme priorité absolue. Il faut dire qu'après la succession de conjonctures difficiles, il est clair que la volonté des hautes instances du pays s'articule autour de l'impératif de renforcer le front interne, en vue d'engendrer les changements profonds attendus par le peuple, dont les premiers fruits commencent à être récoltés, et se font sentir dans différents domaines, à travers des actions et des mesures, qui ont impacté le quotidien du citoyen. En dépit du volume de problèmes qui reste à résoudre, il va sans dire que la société se meut désormais dans de nouveaux paradigmes de gestion et de fonctionnement qui ont trait à l'amélioration du pouvoir d'achat, des prestations de service public, de la prise en charge des préoccupations des citoyens, et notamment à la lutte contre toutes formes de corruption et de bureaucratie, mais aussi contre les agressions incessantes des ennemis de la nation, de l'extérieur comme de l'intérieur du pays. C'est dans cette optique qu'apparaît l'importance d'un rassemblement et d'un dialogue, dont l'aboutissement serait de valoriser les acquis obtenus ces dernières années, qui pourraient constituer les nouvelles bases pour une Algérie désormais, orientée et axée sur l'objectif de la réussite d'une transition économique, certes complexe, mais synonyme de renaissance, sur tous les plans.

À ce titre, l'adhésion à cette initiative demeure tributaire de la concrétisation des politiques publiques adoptées par l'État. Une tâche qui incombe aux responsables locaux, qui se trouvent en première ligne, dans la mesure où ces derniers sont chargés, en plus, de répondre efficacement aux doléances des citoyens, d'insuffler une nouvelle dynamique de développement économique, dont les retombées devraient apporter une amélioration notable sur le plan social. C'est précisément dans cet ordre d'idées que le secrétaire général du FLN a tenu à préciser qu'«il est naturel que les partis et les organisations se réunissent, dans le cadre d'un dialogue national. Les élus locaux jouent un rôle majeur dans le renforcement du front interne».