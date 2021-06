Le Front de Libération nationale marque son retour en force sur la scène politique de Béjaïa. Il fait face à une situation à laquelle il ne s'attendait sans doute pas. En dépit de la désertion des urnes, donnant un taux de participation, de 0, 79%, et c'est peut-être d'ailleurs, ce qui lui a permis de tout rafler. Le front de Libération nationale a amélioré son score. Ne dépassant généralement pas les deux sièges lors des législatures précédentes, le FLN domine à présent la situation, avec un score de huit sièges sur les neufs, à pourvoir pour la circonscription de Béjaïa.

La logique électorale a été respectée à Béjaïa, en l'absence du Front des forces socialistes (FFS) et du Rassemblement pour la culture et la démocratie(RCD). Seules les forces qui disposent d'une base militante, c'est la cas du FLN, ont réussi. L'issue du scrutin a consacré le FLN vainqueur dans le wilaya de Béjaïa, avec plus de 90% des voix, huit sièges sur les neuf que compte la wilaya. Il est talonné par une liste indépendante «Amel Et Moustakbel» avec un siège. Un résultat qui n'a pas étonné l'opinion publique, qui le trouve assez logique. L'échiquier politique est resté pratiquement le même. C'est, en fait, l'absence du FFS et du RCD qui remet en selle un Front de Libération nationale, qui a misé sur ses propres militants traditionnellement disciplinés. Le FLN a tout juste pris la place du FFS et du RCD avec un score amélioré, car disposant d'une base plus importante par rapport aux partis et indépendants en course. Il s'est partagé les neuf sièges avec une liste indépendante.

En l'absence des principales forces dans le région de Basse Kabylie, la retour en force du FLN est loin de constituer une surprise, aux yeux des observateurs à Bejaïa. Cette victoire est loin de confirmer son retour sur la scène politique locale, mais juste le renforcement de sa représentation habituelle au Parlement qui se voit à la faveur des résultats du scrutin des législatives, multipliée par quatre. Le RND, qui a misé essentiellement sur son secrétaire d e wilaya et son ancien député, Smail Mira, a été vite écarté comme l'ensemble des autres formations politiques, qui n'ont jamais eu d'ancrage sérieux dans la région de Béjaïa. Le RND et les partis islamistes ainsi que deux listes d'indépendants, parmi les 17 en lice, n'ont pas pu dépasser l'écueil des 5%, qui leur permettra de se maintenir en course lors du dépouillement. En d'autres termes, les quelque 4 300 voix exprimées sont allées au profit du Front de Libération nationale.

Le FLN confirmera-t-il sa suprématie lors des locales? La réponse dépendra de la position qu'adopteront les partis influents dans la région, le FFS et le RCD. Ces deux partis, qui bénéficient de beaucoup d'estime à Béjaïa, ont toujours percé d'une manière appréciable.

Des listes qui n'on pas pu dépasser les 5%, le taux d'abstention très élevé et les dispositions de la loi électorale affectant sérieusement la légitimité des nouveaux députés. La même lecture est valable au plan national. C'est le premier message de ces joutes électorales. Le député n'aura pas de levier électoral nécessaire pour sa légitimité d'où laquelle il puisera sa force pour s'imposer.