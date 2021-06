Il aura fallu attendre la fin de l'examen du recours déposé auprès du Conseil constitutionnel pour connaître la liste des députés de la wilaya de Béjaïa. Une liste qui a vu le Front de libération nationale reculer de moitié, cédant quatre des sièges à d'autres listes concurrentes. Deux listes indépendantes et un parti politique ont émergé à la faveur de «l'annulation» ou « la révision» de l'opération de vote au niveau du centre de la commune de Talla Hamza, qui, à lui seul, avait comptabilisé plus de 60% des voix exprimées. Conséquemment, le Front de libération nationale (FLN) a obtenu quatre sièges. Il sera représenté par Hadji Mokrane, Moualfi Samia, Hennachi Ryad et Saoudi Anis. La liste indépendante «Espoir et changement», qui avait au départ un siège, arrive en deuxième position avec trois sièges qui seront occupés par Hanni Mohamed, Saci Seghir et Dehouche Mouloud. L'autre liste indépendante «Cri de la Soummam» sera représentée par Ouari Massinissa. Le Rassemblement national démocratique (RND) s'est adjugé un siège et voit son ancien député Smaïl Mira revenir aux commandes.

Si le Conseil constitutionnel s'est montré clair quant à la composante des neuf sièges pourvus pour la wilaya de Béjaïa, il ne souffle, cependant pas mot sur le taux de participation, qui était de 0, 79% avant l'examen des recours. Avec l'annulation pour «fraude» du résultat enregistré au centre de vote de la commune de Talla Hamza, le taux de participation devrait connaître une baisse drastique.

On ne sait rien non plus sur la responsabilité des uns et des autres dans ce qui peut être considéré comme un chamboulement total du résultat initialement annoncé. Si la rumeur fait état de l'audition de certains encadreurs de l'opération de vote, on en sait peu sur l'identité de ces responsables. Toujours est-il que la représentation de l'autorité nationale indépendants (Anie) est appelée à connaître un véritable changement dans sa composante.

Au vu des erreurs et des manquements signalés un peu partout à travers les cen-tres de vote de la wilaya, dont une majorité n'avait même pas été ouverts, des mesures s'imposent, d'autant plus qu'un nouveau scrutin est annoncé pour les prochains mois. S'agissant d'un scrutin de proximité, qui verra probablement une participation plus importante par rapport aux candidatures, plutôt que pour l'acte de vote lui-même, les changements à apporter au niveau de cette structure doivent être de nature à rassurer.

Il faudra cependant attendre l'évolution de la situation. Les dépôts de plainte qui ont eu lieu pour fraude électorale devraient connaître une suite dans les prochains jours et c'est à ce moment-là seulement qu'on saura vers quelle direction s'orienteront les mesures que prendra d'abord la justice et par la suite les plus hauts responsables de l'autorité nationale indépendante pour les élections (Anie). Dans tous les cas de figure, les nouveaux députés officiels ne comptent pas en rester là, eux qui ont été pénalisés lors de l'annonce des résultats provisoires du scrutin des législatives anticipées du 12 juin.