Durant 21 jours les candidats des différentes listes aux élections communales partielles ont tenté de convaincre les électeurs de se rendre d'abord aux urnes et de glisser le bulletin en leur faveur. Le dernier jour de cette campagne officielle a été marqué par un déploiement en force du Front de Libération nationale qui a mobilisé sa direction pour deux meetings successifs dans les deux communes où il a présenté des listes, en l'occurrence la commune de Toudja et d'Akbou. À Toudja, le secrétaire général du FLN, Abou El Fadhl Baâdji, a plaidé en faveur d'un «plan spécial» pour la commune. Dans son discours, Abou El Fadhl Baâdji a estimé que le plan spécial préconisé pour la commune de Toudja est à même de «lui permettre de rattraper le retard qu'elle accuse en matière de développement économique». Il en fera de même à Akbou où il a abordé toute «l'importance de ce rendez-vous électoral partiel qui débouchera sur l'élection des Assemblées élues».Lors d'un meeting populaire de campagne électorale relative aux élections communales partielles prévues jeudi prochain dans quatre communes de Béjaïa, Baadji a déploré aussi bien à Toudja qu'Akbou que «malgré leurs potentialités», ces communes «restent en décalage avec les autres communes de la wilaya». Le responsable du FLN a saisi l'opportunité pour dresser un constat d'«échec» dans la gestion des affaires communales, mettant en exergue la nécessité pour les futures élus de mettre en valeur l'investissement local.

À Toudja, il a évoqué la concrétisation de la zone d'activités s'y trouvant, la promotion du tourisme, sachant que la région dispose de plus de 20 km de littoral, l'exploitation des ressources hydriques de cette région gorgée d'eau et la réalisation de logements.

Le FLN, qui n'a pas été aux commandes dans ces deux régions depuis des décennies, met la responsabilité dans cet état de fait sur le dos des parties ayant eu à présider aux destinées de ces communes durant les années précédentes. Il rappellera à plusieurs reprises l'impératif d'aller voter jeudi prochain pour confier à la liste du parti, «la confiance et l'opportunité de redresser ainsi la situation et propulser le développement vers d'autres perspectives». «Désormais, il faut un saut qualitatif, avec de la volonté et de la sincérité», a ajouté Baâdji, avant de présenter les profils des candidats de la liste de son parti, qu'il a qualifiés de «jeunes et compétents», qui «seront soumis à un contrôle par toutes les structures et instances du parti, afin de réaliser leurs promesses», a-t-il affirmé. Présent dans deux communes, le FLN concourra à Toudja contre une liste indépendance, et Akbou contre le RND et deux listes indépendants dont l'une est drivée par la maire sortant Mouloud Salhi.

Le Rassemblement national démocratique (RND), deuxième parti en lice pour ces locales partielles, a dépêché son secrétaire général Tayeb Zitouni qui a appelé, depuis Akbou, à une participation massive, arguant de la probité et de la transparence du scrutin et de l'opportunité ainsi offerte pour rétablir la confiance entre les candidats et les électeurs.«. C'est l'urne qui décidera de la volonté populaire», a martelé Tayeb Zitouni lors d'un meeting populaire animé à «La salle Royale d'Akbou» plaidant pour le renforcement des «prérogatives des élus locaux»..

Le secrétaire général du RND a ajouté que «la gestion des communes va s'améliorer à la faveur des réformes mises en oeuvre par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant toutes à promouvoir la démocratie et l'État de droit».

Abordant les élections à Akbou, Zitouni a mis en exergue les atouts «exceptionnels» de cette commune qui, selon lui, est «dans le top-7 des communes les plus riches du pays avec sa zone industrielle performante et exemplaire, et ses ressources et ses compétences humaines rares», a-t-il argué, les invitant non seulement à s'investir,mais aussi à tenir, à leurs concitoyens, un langage de vérité.

Le Front des forces socialistes, présent uniquement dans une commune, a mis le paquet sur la commune de M'cisna où il avait lancé sa campagne officielle. Depuis, les sénateurs et autres députés s'y sont rendus pour appeler à une participation massive au scrutin en optant pour sa liste qui est en course avec une liste indépendante. Quatre communes sont concernées par les élections partielles à Béjaïa. Il s'agit d'Akbou, Toudja, Feraoun et M'cisna, qui comptent un total de 47.000 électeurs.