Le président du MSP n'a pas attendu l'annonce officielle des résultats pour proclamer, dans un communiqué, la victoire de son parti aux législatives. Le patron du FLN a, de son côté, fait la même déclaration sur le site officiel du parti. En effet, dans un communiqué, rendu public sur les réseaux sociaux, le leader islamiste, qui n'a pas caché son ambition de diriger le premier gouvernement de la prochaine législature a usé d'un ton très diplomatique pour faire son annonce. «Nous saluons et témoignons notre respect aux citoyens qui ont voté pour nos listes à l'intérieur du pays comme à l'étranger», lit-on dans un communiqué signé par le MSP, partagé par Abderrazak Makri sur sa page Facebook. Cette victoire, le parti du défunt Mahfoud Nahnah la revendique sur la majorité des circonscriptions électorales. Sans faire de «triomphalisme», le ton du communiqué suggère un raz-de-marée, malgré, souligne le même communiqué, des tentatives de «détournement des résultats en ayant recours aux anciennes pratiques». Entendre par là, celles qui avaient cours lors des précédents scrutins législatifs. Le parti islamiste qui ne fait pas état d'une quelconque démarche dans le sens d'un dépôt de plainte, condamne des pratiques qui «auront des conséquences néfastes sur le pays et l'avenir du processus politique et électoral». Le propos ne souffre pas de nuance et le MSP a visiblement l'intention d'«enjamber» l'Autorité nationale indépendante des élections, pour adresser un appel solennel au président de la République, lui demandant de «protéger la volonté populaire exprimée réellement comme il l'a promis», conclut le communiqué du parti islamiste. Il reste, cependant, que le recours direct au chef de l'Etat amène à se poser des questions sur la démarche du MSP, en l'absence de réactions d'autres formations politiques ou listes indépendantes, sur les graves accusations que ce parti profère à l'endroit d'agents chargés d'encadrer l'opération de vote.

Et pour cause, d'autres formations politiques approchées par nos soins signalent, certes, des tentatives de fraude, mais les attribuent principalement à de petites «mafias locales» qui essayent d'imposer tel ou tel autre candidat. Pour Jil Jadid, à titre d'exemple, son chargé de la communication, Habib Brahmia, affirme n'avoir pas été destinataire d'un fait de fraude gravissime et souligne, concernant les résultats définitifs, que son parti ne dispose pas de toutes les données liées au scrutin, affirmant qu'aucune formation politique ne peut prétendre avoir en main l'ensemble des résultats dans les 58 wilayas. «Les informations sont en train de remonter au siège national du parti. Nous saurons, en principe, le nombre de voix que notre parti a remporté dans le courant de la journée de demain (aujourd'hui, ndlr)», souligne notre interlocuteur.

Même si l'attitude du MSP est quelque peu relativisée par ce genre de réaction, il n'en demeure pas moins qu'une autre formation, le FLN, mieux implanté sur le térritoire national et annonce par la voix de son secrétaire général Abou Fadl Baâdji, la victoire du vieux parti aux élections législatives d'avant-hier.