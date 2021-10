Après moult perturbations au sein de sa direction, et dans l'optique d'effectuer un retour en force sur la scène politique, le FLN réitère sa position et son engagement dans le processus démocratique.En tant que vainqueur des dernières élections législatives, cette formation créée le 23 octobre 1954, pour mener la guerre de libération et arracher l'indépendance au colonisateur, confirme, aujourd'hui, son ancrage dans la société et dans la construction de l'Algérie. À cet effet, les militants du parti, ont tenu à marquer ce 67e anniversaire à travers un communiqué où ils réitèrent, leur attachement à suivre la voie de leurs héroïques prédécesseurs, les libérateurs de l'Algérie et les bâtisseurs de sa renaissance, pour continuer la construction de l'Algérie et la hisser au rang des pays développés». C'est dans cet esprit d'engagement et de sacrifice, que les fondateurs du FLN, en l'occurrence, Krim Belkacem, Mostefa Ben Boulaïd, Larbi Ben M'hidi, Mohamed Boudiaf, Rabah Bitat, Didouche Mourad, ont inscrit à jamais le combat de l'Algérie sur la voie sacrée de la liberté. Un parcours qui s'est étendu durant des décennies sur la participation du parti à la construction du pays après la guerre d'indépendance, et continue de s'imposer en tant qu'acteur incontournable de la scène politique. Malgré les multiples crises qui ont plongé le parti dans les méandres d'une période difficile où sa crédibilité et son aura ont laissé des plumes, le FLN tente avec brio de reconquérir une popularité à travers une présence forte au-devant de la scène politique, et un travail d'assainissement qui s'intensifie à l'adresse de ses détracteurs. Dans ce sens, le parti n' a pas manqué cette occasion pour réaffirmer et «assurer la poursuite du message de Novembre dans la démarche d'édification d'une Algérie nouvelle, souveraine dans sa décision, forte par son peuple et son armée, qui a fait échec à toutes les tentatives hostiles et manoeuvres malveillantes contre l'Algérie». Il est clair qu'au-delà des défis économiques et sociaux, l'Algérie fait face, depuis quelques mois,à une hostilité grandissante de ses ennemis de toujours, et compte sur le renforcement du front intérieur et la mobilisation de toutes les forces vives du pays, pour sortir de ce tunnel. C'est dans cette optique que les militants du FLN, inscrivent leurs priorités, et se disent prêts à «continuer aujourd'hui à(faire) jouer son rôle vital dans le processus d'édification de l'Algérie dans le cadre du pluralisme partisan, aux côtés d'autres partis de divers courants idéologiques. Les militants du parti célèbrent ce jour, déterminés à réaliser les aspirations de l'Algérie».

Sur cette détermination, Le FLN énumère par ses grandes priorités, le devoir de mémoire envers les martyrs tombés au champ d'honneur pour assurer une vie digne et décente pour les générations futures. Un devoir qui s'accompagne par l'inévitable reconnaissance du colonisateur, des ses crimes. Pour le FLN, ce dernier doit s'excuser des «pratiques odieuses, les violations honteuses et les crimes barbares qui demeureront une marque d'infamie pour la France quand bien même elle tenterait de reconnaître son passé colonial souillé de crimes contre l'humanité. L'anniversaire de création du FLN est une autre occasion pour exiger, une nouvelle fois, de la France, de reconnaître et de s'excuser officiellement pour les crimes perpétrés contre le peuple algérien».