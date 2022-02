Il s'agit du Centre de recherche en sciences pharmaceutiques de Constantine. L'Algérie peut désormais s'inscrire dans un cadre glorieux de la recherche, visant même à penser à son indépendance dans ce secteur.

Le Centre de recherche en sciences pharmaceutiques (Crsp) de Constantine, premier et unique du genre à l'échelle nationale, qui compte actuellement, 20 chercheurs, deux chercheurs associés, 10 ingénieurs et 10 administrateurs est le premier centre à avoir obtenu le brevet sur l'optimisation d'une molécule utilisée dans la fertilité des femmes, délivré par l'Institut national algérien de la propriété industrielle (Inapi).

Un premier et grand pas sur la voie du développement de la recherche scientifique. Situé dans la circonscription administrative de la nouvelle ville Ali Mendjeli, le centre a réalisé d'importantes études déjà depuis sa création de bio équivalence de médicaments générique, élaboré un système de veille Covid-19 et a obtenu son premier brevet auprès de l'Inapi, couronnant les efforts de la jeune équipe de chercheurs.

Des chercheurs qui ont prouvé leurs compétences en affichant un amour particulier pour leur travail. Outre son objectif à renforcer les potentialités de la recherche dans les différents aspects du médicament et des produits pharmaceutiques, le Crps qui dispose de son propre programme de recherche, oeuvre en plus en tant que prestataire de service à répondre aux sollicitations des laboratoires de production de médicaments et à se forger une expertise au service de l'industrie pharmaceutique et à l'évidence, relever les défis imposés par les besoins de la santé publique. Mais pas que, ce centre qui commence à se faire connaître, grâce à ses chercheurs, a souligné une source proche de ce centre, «a élaboré une étude socio-économique sur l'exploitation des pâtes des poules dans la fabrication de la gélatine, sa valorisation et son exportation au profit d'un laboratoire d'industrie pharmaceutique, et ont réalisé une étude de bioéquivalence des médicaments génériques pour un autre laboratoire et une autre étude sur l'action du médicament face à une cible cellulaire, en utilisant l'intelligence artificielle». La même source indique que «le centre a mis en place un système de veille de Covid-19 et ses différents variants. Il s'agit d'un travail de recherche sur la riposte immunitaire chez les patients algériens infectés, ayant permis de constituer une banque de données sur le coronavirus, ses variants et son évolution dans le monde. Le centre a besoin de rassembler plus de compétences, notamment que certaines thématiques s'imposent, de développer sa coopération, afin de se rapprocher du secteur socio-économique devant permettre de consolider le domaine de la recherche.

Le Crps s'intéresse aussi à développer des produits pharmaceutiques, à base de plantes médicinales et aux compléments alimentaires qui constituent un créneau qui peut être rentable pour l'Algérie et les laboratoires de production de médicaments algériens.