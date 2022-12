Le 6e congrès du Front des forces socialistes (FFS) se tiendra du 8 au 10 décembre en cours. Ce conclave sera l'aboutissement d'un long processus de lutte et de combat pacifiques pour la consécration de l'Etat de droit et de justice sociale. C'est cette devise intarissable qui a jalonné le parcours d'un parti politique né dans un contexte historique où le flux révolutionnaire et patriotique impactait toute activité et pratique politique digne de ce nom.

Le FFS est un parti dont le patriotisme et l'opposition responsable ne sont pas un slogan creux, mais bien au contraire, une doctrine qui émane de la volonté de ses fondateurs, en 1963, comme couronnement logique du combat libérateur et en tant qu'aspiration légitime à la démocratisation de la pratique politique tous azimuts.

L'approche politique de ce parti ne s'est jamais démentie de la nécessité de faire de l'unité nationale et de la défense de l'indépendance du pays une priorité majeure dans son exercice de la politique partisane. Cette conviction a été rappelée, récemment, par le premier secrétaire du parti, Youcef Aouchiche qui a souligné qu'«il est nécessaire de continuer à faire prévaloir un discours basé sur les fondements de la défense de l'État et de la souveraineté nationale».

Cette ligne qui constitue une constante au sein de ce mouvement, trouve son origine et son essence dans les premières années d'existence politique de ce parti, fondé par feu Hocine Ait Ahmed et ses compagnons dont la majorité étaient épris de son attachement très fort à l'égard de la patrie et de la notion de l'État national arraché après un lourd sacrifice. L'on ne s'étonne pas d'entendre et de lire les déclarations politiques du FFS et qu'on retrouve, tout le temps, les notions en rapport avec la défense de l'unité nationale et de l'indépendance du pays et la lutte contre toute ingérence émanant de l'étranger. Il s'agit là d'une question de principe qui a été développée depuis la création du FFS. Les aînés ont, de tout temps, séparé la lutte partisane de la lutte existentielle en rapport avec la pérennité de l'État national et la défense de la souveraineté nationale. Cette démarche s'est transformée en un legs historique et politique pour les générations (futures) de cadres politiques qui ont occupé des postes de responsabilité au sein de ce parti.

Le FFS s'est toujours identifié, en sa qualité de parti de gauche, à une approche laïque quant à sa gestion de la chose publique et les relations entre les institutions politiques. À ce propos, la «littérature» politique du FFS souligne:

«Nous entendons développer une approche laïque. Le champ religieux ne doit en aucun cas se substituer et envahir le champ politique».

Il faut rappeler que ce dernier s'est toujours inspiré de deux textes fondateurs de son identité politique et idéologique. Il s'agit de la Déclaration du 1er Novembre 1954 et la plate-forme du congrès de la Soummam, ce qui explique la matrice patriotique qui ne souffre d'aucune ambiguïté pour ce qui est de son attachement à la patrie et son allégeance, mordicus, à la nation.

Le FFS a connu plusieurs crises internes en son sein, qui ont failli emporter ses structures, mais l'audace de sa direction et l'expérience de ses aînés, et leur maturité politique, ont pu faire face à ces troubles exogènes et endogènes. Le patriotisme du FFS apparaît chaque fois que le pays est guetté par des périls qui viennent l'intérieur ou de l'extérieur. Le Front des forces socialistes n'a jamais négocié la stabilité du pays, faisant prévaloir la notion partisane étroite au détriment de l'intérêt suprême de la nation. La reconstruction de consensus national s'est toujours inscrite comme préalable, en étroite relation, avec la pérennité de l'État et de la cohésion nationale. Cette approche lui a valu d'être toujours le parti d'opposition des plus farouches, mais avec un sens avéré de patriotisme et d'attachement à la nation.

La longévité de ce mouvement tient à cette espèce d'osmose qui existe entre la démarche partisane propre à sa ligne politique en tant que parti et la démarche entreprise à l'égard de la notion de l'Etat et de la patrie. C'est cela le FFS, un parti politique avec un programme partisan qui s'inscrit dans la dimension patriotique et nationale.