Les alliances se précisent à l'APW de Tizi Ouzou. Après une valse-hésitation, les Indépendants ont décidé de se rallier aux élus du Front des forces socialistes. Selon les échos qui nous sont parvenus de l'entourage du plus vieux parti d'opposition, la liste des Indépendants, Thagmats, composée, il y a deux années, par le député Ouahab Aït Menguellet, a décidé de se joindre au FFS en drainant un certain nombre d'autres Iindépendants. Ce qui donne à ce parti, qui a eu de grandes difficultés à constituer une majorité,une marge de manoeuvre, toutefois limtée par les demandes de ces indépendants qui auraient réclamé de diriger des commissions et des postes d'adjoints. En tout état de cause, l'Assemblée prochaine, même dirigée par le FFS, sera un patchwork d'idées.

Des idées qui pourraient se traduire en richesse si le plus vieux parti saura les mettre à profit via des consensus sur de nombreux projets à désigner dès le début comme des priorités pour le développement de la wilaya. Et, c'est justement l'un des points forts du parti qui a toujours prôné le consensus.

La prochaine APW sera, en effet, composée d'Indépendants qui viennent avec des programmes et des projets différents de ceux du FFS, mais qu'il faudra prendre en compte au risque de voir la majorité éclater. Et, c'est justement l'un des points forts du parti qui a toujours prôné le consensus.

En fait, même au niveau des communes, le FFS a dû négocier avec les Indépendants pour avoir des majorités. Rares les communes où il est sorti avec des majorités absolues, à l'exception d'Ouaguenoun.

Dans certaines communes les plus importantes de la wilaya, il a dû négocier des sièges à l'APW en cédant sur des communes comme le chef-lieu de wilaya où il n'a pu obtenir que trois sièges. C'est à des Indépendants qu'il a décidé de se joindre en contrepartie.

À Draâ Ben Khedda, le FFS qui était toujours majoritaire, est sorti défait de cette dernière élection à cause des errements de ses élus durant le mandat précédent.

Les citoyens de ce grand centre urbain ont donc sanctionné la liste de ce parti, comble de l'ironie, pleine de figures de la vieille garde qui a causé la dégradation de cette grande et belle ville.

Enfin, il convient de noter que la wilaya de Tizi Ouzou a toujours souffert de la faible consommation de son budget. Une carence que les élus de toutes les Assemblées successives justifiaient par un manque de prérogatives qui freine leurs initiatives. Mais, durant le mandat prochain, ce problème ne sera plus de mise car les pouvoirs publics ont annoncé une nouvelle loi régissant les collectivités locales pour l'année 2022. Aussi, après la promulgation de ce nouveau Code communal, ces derniers n'auront plus qu'à compter sur eux-mêmes pour trouver d'autres ressources financières.

Des ressources financières, toutefois, mal exploitées bien qu'elles aient existé depuis bien longtemps. En plus de la loi, il faut aussi changer les mentalités pour faire évoluer les choses.