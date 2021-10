La wilaya de Tizi-Ouzou connaît, désormais, officiellement ses candidats aux élections locales prévues le 27 novembre prochain. Après une première annonce faite, il y a deux semaines, les listes définitivement acceptées viennent d'être rendues publiques. Quelques changements ont été apportés, après l'expiration des délais accordés aux candidats, pour contester éventuellement les décisions de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie).

En effet, il semblerait que le Front des forces socialistes (FFS) soit le parti politique qui en bénéficie le plus, avec sept listes réintégrées dans les APC.

Elles sont finalement au nombre de 149, les listes à prendre part à la course aux sièges de l'Assemblée populaire de wilayas (APW) et au Assemblées populaires communales (APC). Pour les premières, les recours déposés ont réussi à faire monter le nombre à cinq pour faire une course avec le Front des forces socialistes, le Front de Libération nationale, le Rassemblement national démocratique ainsi que les deux listes indépendantes, Tagmats et Assirem. Aussi, pour la première fois, des partis qui, habituellement, ont toujours pris part à cette course se retrouvent hors circuit pour incapacité à constituer des listes.

Pour leur part, avec 10 nouvelles, les listes pour les élections aux Assemblées populaires communales sont désormais au nombre de 144.

Le Front des forces socialistes se voit ainsi réintégrer une dizaine de ses listes recalées par l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie). Une nouvelle situation qui conforte sa suprématie, devant des partis pourtant fortement structurés dans la wilaya, tels que le Front de Libération nationale (FLN) et le Rassemblement national démocratique (RND) qui n'ont, eux, constitué que moins d'un dizaine, à eux deux.

En fait, ces revues à la hausse ont également permis à deux communes d'avoir au moins une liste dans la course. Lors de la première annonce, elles étaient en effet, cinq à se retrouver sans aucune liste en course.

Les communes de la daïra d'Aïn El Hammam se retrouvent finalement avec une liste du Front de Libération nationale en course, aux côtés de la commune de Tadmaït où une liste d'indépendants a finalement été repêchée après les recours. Trois communes, Tizi Rached, Aït Mahmoud et Illilten, restent toutefois hors course pour les élections communales, pour absence de listes.

Enfin, notons que 697045 électeurs composent actuellement le corps électoral de la wilaya de Tizi Ouzou qui ira voter dans 1744 bureaux de vote répartis sur 704 centres. Aussi, à quelques semaines seulement du scrutin, il est clair que les listes sont essentiellement composées de jeunes. Les listes partisanes comme les listes indépendantes, sont, en effet, dominées par les jeunes qui se disent prêts à aller au charbon pour la gestion locale, qui n'est pas une sinécure. Les partis en connaissent un petit bout.