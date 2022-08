Dans une déclaration, le FFS a exprimé sa solidarité à l'égard des victimes, au nom des militants du parti et des présents. «En ces moments difficiles, le temps est à la solidarité, à la communion et à la reconstruction de ce qui a été détruit par les flammes», a indiqué le premier secrétaire avant d'aborder l'événement du jour. «Nous célébrons, aujourd'hui le double anniversaire des attaques du Nord-Constantinois et de la tenue du congrès de la Soummam, (20 août 1955 et 20 août 1956). Deux évènements fondateurs qui ont marqué l'histoire de notre glorieuse révolution et qui s'offrent aujourd'hui à notre nation comme repères incontestables dans la perspective de construire une Algérie démocratique et sociale», a-t-il affirmé. Fidèle à ses principes, il soulignera que «la révolution algérienne, malgré la propagande colonialiste, est un combat patriotique, dont la base est incontestablement de caractère national, politique et social».

Plus profondément, le premier responsable du FFS estime que «des décennies plus tard, dans un monde marqué par des bouleversements géostratégiques majeurs qui se répercutent dangereusement sur notre région, notre Etat national et notre sécurité», en se référant à cette phrase extraite de la déclaration finale du congrès de la Soummam «doit interpeller notre capacité à rester fidèles au serment des chouhada. Elle doit surtout interpeller notre capacité à oeuvrer collectivement et dans la continuité de l'esprit d'indépendance à construire le projet national et patriotique autour des principes de liberté, de souveraineté, de démocratie, d'équité et de justice sociale tel que voulus par les pères fondateurs de notre nation». Le FFS se sent concerné par cette interpellation, «qui concerne tous, acteurs politiques, économiques, sociaux et simples citoyens», ajoute-t-il. «Le pays est en besoin de réponses urgentes et collectives en mesure d'endiguer la crise, relever les défis de développement et faire face aux menaces extérieures».

Le premier secrétaire exprime la conviction de son parti, soulignant que «le pays, plus que jamais, a besoin d'un consensus national. Il est, aujourd'hui devenu vital», clame Youcef Aouchiche. Et d'insister: «Seul un consensus national, fruit d'un dialogue inclusif, responsable et transparent pourra garantir la stabilité politique, le développement économique, la prospérité sociale, donc la Sécurité nationale», estimant qu' «il s'agit d'une question centrale et d'une exigence, à la fois historique et politique, à même de garantir et de rendre irréversible le changement vers la démocratie et la bonne gouvernance». C'est la condition qui «consolidera une nouvelle Algérie laquelle se construira avec les Algériens». Sommes-nous, aujourd'hui, capables de renouveler cet exploit, développer notre pays et le mettre à l'abri des dangers? s'interroge le FFS, qui «croit au génie du peuple algérien et à son sens élevé de patriotisme et de sacrifice, pour peu qu'on lui offre les opportunités et les cadres adéquats, afin de contribuer à l'effort de construction de notre nation». Il citera, ensuite, le message du feu Hocine Ait Ahmed, adressé au peuple algérien, le 20 août 2003:

«Faire revivre le congrès de la Soummam, c'est ouvrir la voie à l'espoir et redonner à la nation algérienne confiance en elle-même. Le miracle qui a pu s'accomplir en pleine guerre de reconquête coloniale est, aujourd'hui, à la portée des Algériens et des Algériennes. Cet anniversaire est là pour nous rappeler que notre nation a vécu de grandes choses dans son histoire. Elle est montée si haut dans l'affection et l'estime des peuples et des hommes libres du monde entier».