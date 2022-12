Le Front des forces socialistes (FFS) s'est toujours identifié à une approche internationaliste sur les questions phares et de principe qui constituent la préoccupation majeure de l'humanité en général. Cet attachement aux valeurs universelles et à l'esprit humaniste trouve son explication dans le parcours révolutionnaire de l'un des fondateurs de taille du FFS, à savoir feu Hocine Ait Ahmed. Cette figure de proue avait dès son jeune âge, compris que le combat libérateur devait s'associer à une guerre sans merci pour l'affranchissement des peuples, de par le monde, de la domination coloniale et de l'injustice d'un système inhumain qui est l'impérialisme et son cortège de famine, de chômage et de guerres barbares.

La conférence de Bandoung, tenue en 1955, fut la date charnière qui a scellé le sort de Hocine Ait Ahmed pour ce qui est de sa grande conscience et sa maîtrise de la donne internationale et ses retombées sur la lutte pour la libération des peuples opprimés et qui subissent les fatras du joug colonial. Depuis cet événement phare, l'approche de Hocine Ait Ahmed n'a (pas) cessé de se forger et d'avoir plus d'ancrage par rapport aux idéaux universels dont l'humanité n'a cessé de les brandir et de les hisser afin de faire entendre sa voix et exprimer son désarroi. Après l'indépendance du pays, le FFS n'a pas rompu avec cette doctrine internationaliste; bien au contraire, il a tout fait pour consacrer cette démarche, en s'impliquant dans le soutien des causes justes dans le monde en général et au niveau régional en particulier, comme c'est le cas des causes sahraouie et palestinienne. L'adhésion du FFS au sein d'une structure internationale, à l'image de l'Internationale socialiste (IS), n'est que le prolongement naturel du combat du FFS au niveau international, dans la perspective de défense de la liberté des peuples à s'affranchir de la mainmise coloniale et de l'hégémonie imposée par des forces étrangères contre la volonté des peuples.

Le FFS n'a pas tardé à afficher ses positions sur des questions de principe et en rapport avec la solidarité avec des peuples qui subissent le diktat des puissances coloniales. À ce propos, la réaction du FFS à l'adresse du Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, dans une contribution au 26e congrès de l'Internationale socialiste(IS), était catégorique et sans ambages. Dans ce sens, le FFS a souligné qu'«au sein du FFS nous considérons que la remise en cause par le gouvernement espagnol des résolutions onusiennes concernant la question sahraouie, constitue une grave entorse aux traités internationaux et aux efforts déployés par la communauté internationale, pour instaurer la paix et la stabilité dans notre région». Idem pour la question palestinienne dont la défense de la cause n'a jamais faibli ni connu une révision quelconque en ce qui concerne la démarche et les voies à emprunter pour la réalisation de cet objectif.

À ce propos, le FFS a déclaré que «les Algériens sont ‘'fiers'' du rôle clé joué par leur pays dans la signature de la Déclaration d'Alger, par les représentants des factions palestiniennes, 34 ans après la proclamation de l'Etat de Palestine à Alger», et d'ajouter: Le FFS réaffirme son soutien indéfectible et son attachement constant au triomphe de la cause palestinienne. Nous souhaitons que l'unité entre factions politiques palestiniennes, sous la bannière de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), puisse donner un nouveau souffle à sa lutte légitime pour l'établissement d'un État palestinien indépendant». Cette attitude claire et nette renseigne sur l'attachement du FFS aux valeurs de la solidarité internationale et le soutien indéfectible concernant les causes justes des peuples en lutte et en résistance contre l'hégémonie coloniale, et l'injustice.

L'esprit de Bandoung, légué par le père fondateur du FFS, feu Hocine Ait Ahmed en l'occurrence, a permis aux générations successives du parti à s'abreuver de cette tradition internationaliste en faisant de cette approche une identité du parti et une raison d'être politique.

Le FFS a su faire un lien dialectique entre la question nationale et la question du soutien des peuples au niveau international. Cette conception homogène et foncièrement humaniste a valu au FFS d'être écouté par des organisations internationales dont le contenu et les objectifs s'inscrivent dans le sillage du soutien et de la solidarité avec des peuples qui luttent pour la libération de leurs pays de la mainmise

coloniale.