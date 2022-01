Les 320 élus locaux que compte le Front des forces socialistes dans la wilaya de Béjaïa ont plébiscité l'actuel président de l'APW, Mehenni Hadadou pour défendre les couleurs de leur parti à la prochaine sénatoriale qui se tiendra le 5 du mois prochain. À l'issue d'un scrutin qui devait départager les deux candidats, l'actuel président de l'APW de Béjaïa s'est vu plébiscité après le retrait de son concurrent en l'occurrence, Mustapha Aberkan, élu à l'APC d'El kseur.

Le candidat du Front des forces socialistes est parti pour gagner à coup sûr le siège sénatorial face au candidat du Front de Libération nationale en l'occurrence, Mahmoud Hadjrioui, élu à l'APW. Il va défendre les couleurs du FLN présent dans les assemblées locales avec une centaine d'élus. Désormais, les candidats de Béjaïa aux prochaines sénatoriales sont connus. Après le FLN qui a consacré Mahmoud Hadjrioui, comme candidat de son parti, c'était au tour du FFS de tenir ses primaires, hier, samedi 15 Janvier.

Parmi les deux candidats qui se sont disputés les primaires dans le plus vieux parti d'opposition, le dernier mot est revenu au président de l'APW, Mehenni Hadadou, qui aura l'honneur et la responsabilité de se présenter au non du FFS aux prochaines élections sénatoriales. Son conçurrent,, faut-il le rappeler, s'est retiré à la dernière minute. Ainsi, en attendant la position des élus indépendants, qui tenteront de désigner un candidat, la liste des postulants au fauteuil sénatorial de Béjaïa est composée de deux candidats pour l'instant en attendant la date de clôture du dépôt des dossiers.

Avec ses 320 élus, le plus vieux parti d'opposition est parti pour garder son fauteuil sénatorial en misant, notamment sur le P/APW Hadadou, dont le parcours politique étonne plus d'un. Après avoir été élu président de l'APC d'Akfadou, Hadadou s'est présenté la fois suivante sur la liste du FFS à l'APW pour se retrouver à la tête de l'institution en tant que président. Après un mandat de cinq ans, il se représente de nouveau lors des dernières élections locales pour être de nouveau réélu au poste de président de l'APW. Le candidat du FFS doit compter sur les élus de son propre parti et probablement le ralliement de cinq élus indépendants, dont le groupe est, selon les recoupements d'informations de dernière minute, ne présentera pas de candidat.