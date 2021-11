Le Front des forces socialistes (FFS) commence à accélérer la cadence de sa campagne électorale, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Le FFS espère glaner un maximum de sièges aussi bien dans les APC qu'à l'APW, puisque ses concurrents habituels que sont le RCD, le FLN et le RND, sont quasiment absents de ce rendez-vous électoral, surtout pour les APC. Son premier concurrent sérieux a toujours été le RCD. Ce parti a choisi de ne pas prendre part aux élections municipales du 27 novembre prochain. Quant au FLN et au RND, ils ne sont présents que dans quelques communes. Ce qui peut constituer une aubaine pour le FFS afin d'arriver en tête dans la majorité écrasante des communes, mais aussi à l'APW. Depuis l'ouverture au multipartisme, au lendemain des événements d'octobre 1988, la bataille a toujours opposé le FFS et le RCD pour la prise des rênes de l'APW de Tizi Ouzou. Mais en l'absence du RCD, cette fois-ci, le FFS se retrouve dans une position plutôt confortable. Ceci théoriquement, car un nouvel élément inédit, et à ne pas sous-estimer du tout, est entré en jeu dans la wilaya de Tizi Ouzou. Il s'agit de «l'abondance» des listes indépendantes. Une donne à ne pas prendre à la légère du tout, surtout quand on sait que la majorité de ces listes est constituée d'anciens militants ayant pignon sur rue et ayant activé dans plusieurs partis politiques, d'élus, de maires et même d'anciens députés. De ce fait, l'élément très important de l'expérience pèsera pour beaucoup sur les prochaines élections municipales. Les listes à l'APW et aux APC, comme celles dénommées Tagmats, parrainées par le député et ex- maire de Tizi Ouzou à deux reprises, peuvent jouer les premiers rôles, lors de ce scrutin. Il ne faut pas oublier que Ouahab Aït Menguellet, qui s'était présenté en tant que candidat indépendant pour devenir maire de Tizi Ouzou, avait écrasé toutes les listes des autres partis qui avaient du poids dans la région, à commencer par le FFS et le RCD. D'autres listes, également indépendantes, peuvent créer des surprises dans plusieurs communes de la wilaya de Tizi Ouzou comme celles composées d'anciens militants du RCD. C'est le cas de la liste qui postule pour l'APW de Tizi Ouzou, dénommée Assirem, conduite par l'ex-député du RCD, Yassine Aïssiouane et de tant d'autres. Le scénario qui se décline, à Tizi Ouzu, pour les élections municipales du 27 novembre, est inédit. Il pourrait créer une véritable surprise. Déjà qu'il a, d'emblée, mis un terme à la bipolarité FFS-RCD, qui a prédominé pendant environ 30 ans, on s'attend aussi à ce qu'il y ait l'émergence d'autres forces politiques qui se révèleront au lendemain du 27 novembre. La surprise, la grande surprise, sera celle au cas où l'APW de Tizi Ouzou ne tombera pas entre les mains du FFS dans la mesure où ce dernier ne parviendrait pas à engranger une majorité absolue. Ce qui n'est pas du tout à écarter, même si la liste du FFS à l'APW reste théoriquement favorite pour remporter la majorité et la présidence de cette assemblée élue. Mais en politique, rien n'est impossible. Surtout quand on sait que le FFS aura en face de lui cinq autres listes de candidats concurrents à ne pas sous-estimer du tout. Au total, 152 listes sont en compétition pour les APC et six pour l'APW. Dans deux communes, à savoir Aït Boumahdi et Aït Mahmoud, on déplore l'existence d'aucune liste. Pour ce qui est de l'APW, les six listes en lice sont celles du FFS, du FLN, du RND et des listes indépendantes Tagmats, Assirem et Tighri n wegdud. S'agissant de la campagne électorale 68 salles de spectacle, 39 stades, une salle omnisports, 192 places publiques ont été réservés pour accueillir les différents candidats et les chefs de partis, dans le cadre de la campagne électorale .