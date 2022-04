Les militan,ts du FFS sont désormais fixés après plusieurs semaines de doute. Les dates du 6ème congrès ordinaire ont été fixées. Ce rendez-vous organique se tiendra les 29, 30 septembre et 1er octobre prochains. L'annonce a été officiellement faire par Hakim Belahcel, membre de l'Instance présidentielle, lors de son discours prononcé à l'occasion de la «journée du Militant, marquant l'assassinat de Ali Mecili. «Sur le plan organique et dans le prolongement de la décision de la convocation du 6ème congrès ordinaire le 22 mars 2021, l'Instance présidentielle, conformément à ses prérogatives statutaires et réglementaires fixe la date du 6e congrès ordinaire du parti pour les journées des 29, 30 septembre et 1er octobre 2022», a-t-il fait savoir. Dans son allocution, le DrBelahcel a rappelle que cette décision a été motivée par les engagements pris par l'Instance présidentielle (IP) de son parti lors du dernier congrès extraordinaire et à la demande pressante des militants. «L'IP instruit le premier secrétaire national et l'ensemble des instances nationales et locales du parti à redoubler d'efforts afin de réunir toutes les conditions, pour «la réussite de ces assises», a-t-il précisé. Le rendez-vous est crucial mais les dirigeants du plus vieux parti d'opposition y voient une grande opportunité d'abord pour leur formation politique destinée à la locomotive démocratique et politique du pays: «Ensemble nous nous engageons à réunir toutes les conditions pour la préservation d'un parti politique, destiné et voué à être la locomotive du combat démocratique et pacifique dans le pays», affirmé Hakim Belahcel dans son allocution. Les dirgeants du parti veulent également faire de ce congrès un moment de rassemblement et de convergences de toutes les énergies pour une réelle vie démocratique. «Nous sommes profondément conscients de l'immensité de cette mission historique qui implique l'adhésion active et massive de tous les militants du FFS», affirme le membre de l'Instance présidentielle Belahcel ajoutant que les membres de la direction du FFS travaillent d'arrache -pied pour «ouvrir les portes à toutes celles et à tous ceux qui partagent nos valeurs politiques et éthiques et qui aspirent à porter avec nous, l'héritage historique légué par feu Hocine Ait Ahmed, Ali Mecili et plusieurs générations de militantes et de militants».

Ensuite, ce rendez-vous est une occasion pour briser le statu quo et redonner ainsi un nouveau souffle à la vie politique en Algérie. «Il est temps de donner du mouvement au statu quo», est-il souligné. Le FFS se déclare «engagé à promouvoir les efforts politiques, pacifiques et patriotiques pour sauver notre nation d'un effondrement que l'on sait inévitable si rien ne change». Le vieux parti d' opposition réitère son appel à «l'instauration d'un climat d' apaisement général, nécessaire à l'ouverture d'un dialogue de toutes les parties représentatives de la société civile et politique, pour convenir d'un programme consensuel de sortie de crise sur le plan politique, économique et social». Les mesures d'apaisement, précise-t-on,

Le FFS considère que «face aux multiples bouleversements que connaît le monde actuel, il devient impératif et urgent de démocratiser les institutions, pour s'assurer l'adhésion du peuple algérien, préserver la souveraineté nationale et garantir pleinement son indépendance économique». Cela doit concerner aussi bien la libération de tous les détenus que la levée des entraves à l'exercice politique, journalistique et syndical. Il faut noter que lors de cette cérémonie un hommage appuyé a été rendu à Ali Mecili, compagnon de feu Hocine Ait Ahmed et membre fondeur du FFS. Il a été assassiné en 1987 à Paris. «Le meilleur hommage que nous rendons à notre camarde Ali Mecili, fidèle compagnon de notre Président feu Hocine Aït Ahmed, c'est de poursuivre son combat qu'il a mené jusqu'au sacrifice de sa vie pour une véritable réconciliation nationale et le changement démocratique dans le pays», lit-on dans le communiqué de l'Instance présidentielle du parti.