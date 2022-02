Parti favori dès le départ avec une majorité d’élus locaux de son parti, le candidat du FFS n’a pas eu trop de difficultés devant ses sept concurrents indépendants, dont l’un n’avait obtenu qu’une seule voix. Soutenu par le Front de Libération nationale, qui avait décidé de retirer son candidat, le FFS remporte cette élection. Mehenni Haddadou est désormais le nouveau sénateur de Béjaïa pour les prochaines six années. Il a été élu avec 497 voix sur un ensemble de 701 votants. Il remplacera le sénateur sortant, Mohamed Bettache du même parti FFS. Il est à rappeler que Mehenni Haddadou avait été élu président de l’Assemblée populaire de wilaya après les dernières élections locales du 27 novembre 2021 sur la liste du FFS pour un 2e mandat. Le scrutin sénatorial a enregistré un taux de participation de 90,45%, soit 701 votants sur un ensemble de 775 élus locaux de différentes obédiences. Mehenni Haddadou est un enfant de la région d’Akfadou. Très jeune, il intègre le Front des Forces socialistes où il fera sa carrière, en devenant maire de la commune durant un mandat, qui aura été marqué par l’organisation de manifestations politiques et historiques, qui ont sorti cette région de son anonymat. Aux élections suivantes, il se portera candidat sur la liste du FFS à l’APW de Béjaïa dont il deviendra président pendant cinq années. Il se représentera sur la même liste lors des dernières élections locales et chapeautera de nouveau la tête de l’assemblée. Un parcours politique, qui étonnera plus d’un. Selon les recoupements d’informations en notre possession, une nouvelle session extraordinaire sera alors programmée, prochainement, pour élire un nouveau président de l’APW et officialiser le mandat d’un autre colistier, qui intégrera le groupe FFS. Il s’agit, croit-on savoir, de Mabrouk Azibi, qui était déjà président de la commission de l’éducation durant le précédent mandat de l’Assemblée sortante.