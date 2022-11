Le Front des forces socialistes (FFS) compte organiser, les 8, 9 et 10 décembre 2022, à Alger, son 6ème congrès ordinaire. C'est ce qu'a révélé, hier, le premier secrétaire du FFS, Youcef Aouchiche. Il intervenait lors de la conférence nationale d'audit du parti du défunt Hocine Ait Ahmed, organisée, hier, à son siège. Ladite conférence a permis selon un communiqué du parti «l'expression démocratique des militants et sympathisants du FFS». Les débats ont permis de «dégager des lignes de force et de fixer des objectifs dans la perspective des prochaines assises», selon le même document. «C'est l'une de nos traditions dans notre parti. C'est aussi une de nos singularités. C'est le moment où le FFS se regarde en face, avant le 9ème congrès ordinaire», a déclaré le secrétaire général du FFS à l'occasion. Lors de la prochaine réunion, il s'agira d'«opter pour un mode d'organisation qui permette une vraie ouverture sur la société et l'institutionnalisation de mécanismes de fonctionnement démocratique qui préservent l'autonomie du parti, en empêchant toutes formes de dérives personnelles ou claniques», a expliqué Youcef Aouchiche. «Les multiples crises que le FFS a traversées», a-t-il poursuivi, «notamment depuis le décès de Hocine ont permis à la base militante de transcender les clivages de personnes et de Ait Ahmed Ait Ahmed, n'ont pas eu raison de la détermination de groupes pour sauvegarder et pérenniser le parti». Le premier secrétaire (du FFS) a également souligné que «l'état d'esprit qui a prévalu lors des rencontres locales qui ont précédé cette conférence, les nombreuses interventions des militants et l'adoption des recommandations, nous ont permis de constater que le débat au sein de nos structures et la force de propositions de nos militants sont toujours intactes». «Force de propositions, les militantes et les militants, aspirent à construire un grand parti national, patriotique, démocratique et rassembleur», a-t-il martelé. «Sur le plan politique, notre analyse de la situation nationale, régionale et internationale nous interpelle et nous impose de redoubler d'efforts dans notre quête d'un changement au sein de notre pays, et ainsi être en mesure d'affronter les transformations géostratégiques et économiques en cours, qui visent l'affaiblissement, voire le démantèlement des États», a souligné le SG du FFS. Ceci avant de souligner que «notre pays a besoin d'une véritable élite politique capable de porter un vrai projet de société». Et d'enchaîner: «Les mutations profondes, sur fond d'inquiétude et d'incertitude, à la fois politiques, économiques et sociales, exigent la structuration de fortes médiations au sein de la société. C'est ainsi que nous serons en mesure de faire face à l'autoritarisme, la dépolitisation, au populisme et à l'extrémisme». «Le contexte actuel reste difficile», selon lui. «Le champ politique est toujours verrouillé», a-t-il déclaré. «Cela fait le jeu des aventuriers de tous bords qui ont intérêt à entretenir la dépolitisation de la société, empêchant ainsi l'implication des Algériennes et des Algériens dans la gestion des affaires publiques», a estimé le même vis-à-vis.

«Le changement dont a besoin d'urgence le pays et qui tarde, hélas, à être mis en oeuvre, ne peut se réaliser sans une adhésion libre et consciente de nos compatriotes», estime notre interlocuteur. «Comme l'écrasante majorité de nos compatriotes, le FFS et ses militants partagent l'ambition de faire de notre pays une puissance régionale. Mais pour nous, cela ne peut se mesurer à sa seule et nécessaire puissance militaire, mais aussi à la force de son économie, de son épanouissement sociétal et son rayonnement culturel et civilisationnel», dira Aouchiche.