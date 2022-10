La participation des citoyens à la gestion des collectivités locales est l'un des moyens les plus efficaces pour parvenir à enclencher une dynamique de développement local qui convient à leurs aspirations. Leur implication dans cette gestion au quotidien représente également le meilleur moyen de trouver les bonnes et pérennes solutions aux problèmes qu'ils vivent chaque jour. Ce sont là quelques-uns des plus importants arguments de campagne des candidats du Front des forces socialistes (FFS) engagés dans la course aux sièges de la commune d'Ath Boumahdi, daïra des Ouacifs, dans le cadre des élections locales partielles prévues le 15 octobre prochain. En fait, jusqu'à hier, la section du FFS à Ath Boumahdi menait une très bonne campagne grâce aux militants engagés aux côtés de leur liste conduite par Saïd Hadjal. Animant plusieurs rencontres avec les citoyens, les candidats ne cessent de répéter leur engagement à associer les citoyens dans la gestion de la collectivité locale. Une démarche qui s'inscrit dans la stratégie globale du parti qui prône, depuis longtemps, la participation des citoyens à la gestion des collectivités locales, afin de trouver des solutions concrètes aux problèmes.

La campagne actuelle, doit-on le noter, est partie sur les mêmes bases que celles des élections locales de novembre, où le Front des forces socialistes a préféré une approche de proximité avec les citoyens. Les candidats mènent ainsi une course contre la montre multipliant les rencontres avec les citoyens au niveau des villages, afin de discuter des projets, des problèmes et des solutions à apporter. Dans les cafés, sur les places du village, les candidats sont en contact permanent avec la population qui semble d'ailleurs bien réagir aux arguments de tous les candidats avec des questions variées sur les programmes. Il est vrai aussi que la campagne, contrairement à ses débuts, a commencé à s'animer. Après un début morose, les candidats de toutes les listes engagées dans la course aux sièges des deux communes d'Ath Boumahdi et d'Ath Mahmoud dans la daïra de Beni Douala, ont trouvé un écho auprès des citoyens. Chaque meeting se termine par un débat très animé avec des questions touchant tous les domaines de la gestion des collectivités locales. Ces questions portent essentiellement sur les démarches que les élus vont entreprendre, une fois installés. Enfin, il est à rappeler que les indépendants croiseront le fer avec deux partis, le FFS et le RND, dans les élections partielles attendues le 15 octobre. les listes Tagmats et Imnayen N'Elkheir sont parties à chances égales avec les deux partis, car dans les élections locales, la crédibilité des candidats passe avant celle des formations politiques. Les électeurs regardent plus les programmes et les qualités du prochain P/APC que sa couleur politique. L'expérience des années précédentes leur a été profitable.