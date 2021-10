Le Front des forces socialistes est le seul parti politique à avoir constitué une liste pour les prochaines joutes des locales dans la commune d'Akfadou. Faute de listes concurrentes, le plus vieux parti d'opposition est parti pour prendre les commandes locales de manière absolue. Il aura, à lui seul, la présidence, les vice- présidences, les présidences de commissions, bref tous les leviers d'une assemblée locale qu'il dirigera à sa guise et sans aucune opposition, si ce n'est celle qui ne manquera pas de s'exprimer dans la rue comme ce fut le cas avant-hier, avec une timide participation. C'est le prix à payer quand on opte pour la politique de la chaise vide.

Si l'absence du Rassemblement pour la culture et la démocratie, principal concurent du FFS dans cette localité, s'explique par son option pour le rejet de ce scrutin, ce n'est pas le cas du FLN et du RND, dont les sections locales n'ont pas donné signe de vie. Dissoutes ou incapables de confectionner de listes, dans tous les cas de figure, les sections du FLN et du RND, par leur absence s'alignent de manière, certes, différente avec le RCD pour laisser la voie libre au parti de feu Ait Ahmed, qui renouera avec la gouvernance locale après une absence lors du précédent mandat électoral. Au regard des chiffres fournis par l'Anie, l'ensemble des formations qui ont l'habitude d'animer la scène politique locale a connu un recul.

Le FLN part avec 15 listes communales, le RND avec une seule. Le Front El-Moustakbel et le Front de la bonne gouvernance (Houkm Errached) présentent deux listes chacun, une première au demeurant dans les annales de ces formations politiques localement. Le FFS caracole en tête du peloton avec 37 listes communales. Il affrontera dans la plupart des communes les listes indépendantes. C'est l'une des lectures, entre autres, à faire des premiers chiffres fournis par la représentation de l'Anie à Béjaia qui travaille actuellement à la vérification des différentes listes, en vue de leur validation. Le siège de l'Anie connaît un mouvement sans précédent les va-et-vient des différents représentants des partis politiques et des listes indépendantes s'expliquent par l'impératif de vérification et de compléments aux dossiers de candidature.

Il faut compter 10 jours, depuis jeudi dernier, pour connaître, enfin et de manière officielle, les véritables concurrents en lice pour les locales du 27 novembre prochain. C'st uniquement à ce moment-là que l'on saura, de manière officielle, la présence de tout un chacun à ce scrutin inédit, qui comporte en lui bien des surprises en matière, notamment de participation, mais aussi de la prochaine gouvernance qui sortira des urnes. Dans tous les cas de figure, cette gouvernance sera forcément différentes des autres.