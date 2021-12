Maintenant que les élections locales sont passées et que les résultats ont été rendus publics, la grande inconnue reste la nature des choix qui seront faits par les uns et les autres dans le jeu des alliances qui permettraient de dégager les majorités absolues aussi bien à l'Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou que dans les APC dépourvues de majorités absolues. Depuis que les résultats provisoires des élections locales ont commencé à être communiqués, les yeux sont surtout braqués sur l'APW et l'APC de Tizi Ouzou. Tout se décidera une fois les alliances scellées. On saura alors qui détiendra les rênes de l'APW et de l'APC de Tizi Ouzou, qui sont les deux assemblées les plus convoitées dans la wilaya, faut-il le rappeler. Pour l'APW, rien n'est encore gagné pour le FFS en dépit du fait qu'il est arrivé en tête mais seulement avec 15 sièges, ce qui ne lui confère point une majorité absolue. Ce parti devra désormais composer avec les trois listes indépendantes ayant créé la surprise à l'APW, mais aussi avec les élus du FLN. Toute voix est très importante et est indispensable pour aspirer à obtenir une majorité absolue. Les tractations ne seront pas seulement basées sur les convictions politiques. Elles auront aussi un lien direct avec les affinités personnelles comme nous avons eu à le voir et à le vérifier lors de toutes les élections municipales précédentes. La présidence de l'APW de Tizi Ouzou devra échoir, soit au FFS ou bien aux indépendants. Compte tenu des résultats satisfaisants engrangés, ces derniers seront sans doute tentés de vouloir s'adjuger la présidence de l'APW. Une alliance entre les élus indépendants de la liste Tagmats (7 élus) et celle de Tighri n wegdud (7 élus) est, d'emblée envisageable, mais pas entre les listes Tagmats et Assirem (9 élus). La liste Assirem, constituée de militants du RCD (en rupture de ban avec l'actuelle direction),ne peut pas s'allier avec la liste Tagmats. Cette dernière est parrainée par le député Ouahab Aït Menguellet qui a politiquement divorcé avec le RCD il y a quelques années. Un divorce, pour rappel, qui ne s'était guère effectué à l'amiable. Une alliance FFS-Assirem n'est pas envisageable non plus. Le FFS et le RCD n'ont jamais été sur la même longueur d'onde, depuis toujours. Le FLN, avec 5 élus et le RND avec 4 élus pourraient faire alliance, en toute logique. Et il est fort à parier qu'une alliance Tagmats, Tighri n wegdud, FLN, RND pourrait être des plus plausibles. Le député Ouahab Aït Menguellet a déjà fait preuve de son ingéniosité dans ce genre de tractations. Cette alliance pourrait glaner quelques voix aux élus d'Assirem, à titre individuel, ce qui pourrait constituer un pôle à majorité absolue. Le deuxième scénario auquel on pourrait assister, c'est celui qui attribuera une majorité absolue au FFS. À moins qu'il y ait alliance avec la liste Tagmats ou Tighri n wegdud, on imagine mal quel sera la solution qui permettrait au FFS de garder la présidence de l'APW. Dans le cas où le FFS ne parvient pas à obtenir une majorité absolue à l'APW, il essuiera un échec cuisant car c'est la première fois qu'il participe à des élections locales sans pouvoir obtenir la présidence d'aucune APW à l'échelle nationale, celle de Béjaïa étant revenue au FLN. Certes, pour l'instant, il est prématuré de confirmer cette thèse mais elle est des plus probables. Quant à l'APC de Tizi Ouzou, le FFS n'a aucune chance, car il n'a réussi à obtenir que 3 sur les 33 sièges dont dispose cette Assemblée populaire communale. Le FFS peut, en revanche, être réconforté grâce aux autres APC, puisqu'il a obtenu la majorité absolue ou relative dans la majorité des communes où il a présenté des listes comme à Souamaâ, Tirmitine, Maâtkas, Azeffoun, Boudjima, Aït Aggouacha, Ouaguenoun, Iloula Oumalou, Tigzirt, Assi Youcef, Ath Douala, Ath Yahia, Idjeur, Ath Yenni...