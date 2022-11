Le FFS n'a jamais été épargné par «les crises internes» engendrées tantôt par les stratégies déstabilisatrices des officines, tantôt par des luttes intestines pour s'approprier des commandes du parti. C'est ce qu'a déclaré, hier, au nom de l'instance présidentielle (IP), Hakim Belahcel lors de son intervention à l'ouverture des travaux de la conférence d'audit tenue au siège national du parti. «Devant la férocité de ses attaques encouragées (...) par des plumes mercenaires, la clairvoyance et la lucidité de notre président feu Hocine Ait Ahmed, serait à elle seule capable d' anéantir les foudres de ces attaques et atténuer les répercussions de ses tiraillements, cependant sa disparition tragique a mis à nu notre incapacité à remplacer son impact politique et sa notoriété légendaire au sein du parti», a-t-il soutenu. «Aujourd'hui alors que nous évaluons ensemble (...) les avancées recensées et les insuffisances enregistrées, il serait inconscient (...) de remettre en cause les objectifs primordiaux assignés au prochain congrès national ordinaire», a-t-il indiqué. «Malgré la complexité du moment, nous avons fait de notre mieux pour garantir un débat libre au sein de nos structures et faire participer le maximum de nos militants dans tout le processus de préparation de nos prochaines assises», a-t-il affirmé. Il a en outre appelé à «mesurer avec la même amplitude la délicatesse de ce moment historique pour appréhender les menaces et les enjeux du prochain congrès».

Pour l'intervenant l'étape de l'évaluation est «une échéance qui au-delà de son caractère statutaire, se présente au moment idoine pour permettre à notre parti, à travers ses instances (...) de se présenter devant le miroir de l'histoire sans complaisance aucune». Il s'agit ainsi, poursuit-il «de faire un inventaire exhaustif de l'état de notre parti et de décliner les projections politiques humaines et organisationnelles qui vont garantir la pérennité et une efficience de formation politique vieille de 59 ans de combat pacifique, de résistance et de pédagogie politique».

Cette conférence intervient «dans un contexte national générateur de toutes les inquiétudes, cerné par un environnement régional, international sujet aux bouleversements et aux turbulences géopolitiques et sécuritaires», estime-t-on. D'autre part, le parti se pose une série de questions. «Objectivement sommes-nous aujourd'hui prêts et aptes à faire du prochain congrès national ordinaire, un moment politique majeur au service du changement démocratique dans le pays?», «Avions-nous déployé les dispositifs idoines nécessaires à la traduction des revendications populaires en projet politique global instructif et novateur pour nous prémunir des assauts incessants et dangereux des archaïsmes sous toutes leurs formes et aux adeptes de la terre brûlée?» «Serait-il temps, aujourd'hui, de faire un bilan objectif de nos efforts politiques en faveur du dialogue inclusif et global?», «Quelles sont les avancées enregistrées et où sont les contraintes rencontrées?», «Dans ce sillage serions-nous de nouveau motivés par le chantier de rassemblement des forces de changement démocratiques et pacifiques dans le pays? Au plan interne, avions-nous fourni tous les efforts collectifs et individuels destinés à rétablir la confiance nécessaire chez nos camarades militants et militantes pour qu'ils puissent ensuite adhérer au processus de rassemblement de la grande famille du grand FFS? D'autre part, sommes-nous satisfaits des derniers résultats électoraux à la lumière des précédents scores engrangés dans les conditions politiques et sociales plus que contraignantes et plus défavorables?».

Enfin, la conférence sera suivie par la tenue de la session ordinaire du conseil national, la semaine prochaine.