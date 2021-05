Dans une déclaration rendue publique, le FFS se dit «profondément consterné par la tournure des derniers événements en Palestine». Le communiqué signé par le docteur Hakim Belahcel membre de l'instance présidentielle du FFS, dénote «les atteintes injustifiables et condamnables aux droits légitimes des Palestiniens» et estime que l'ONU doit «dénoncer fermement et sans ambiguïtés ces violations... C'est le strict minimum». Le FFS se dit «aligné avec les voix fortes et sincères qui condamnent les crimes odieux et les dérapages racistes perpétrés contre de paisibles Palestiniens à Jérusalem et dans la bande de Ghaza». Le parti de Ait Ahmed se dit en faveur de «l'application ferme des résolutions de l'ONU conçernant la question palestinienne et l'arrêt immédiat des hostilités,visant à torpiller la solution des deux Etats».