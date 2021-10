Quarante-six listes ont été déposées par les partis politiques, dont 36 du Front des forces socialistes. Le Parti des travailleurs (PT) a, quant à lui, déposé trois listes, le Rassemblement national démocratique (RND) deux listes alors que le Front de Libération nationale (FLN) et le Front El Moustakbel et le MSP n'ont pu confectionner qu'une seule liste chacun.

Aïn El Hammam, Tizi Rached, Aït Mahmoud, Aït Boumahdi et Tadmaït se retrouvent sans aucune liste déposée ni par les indépendants ni même par les partis politiques et 12 communes avec une seule liste à savoir Akbil une liste indépendante, Aït Aïssi, une liste indépendante, Illilten, un candidat indépendant, Iferhounène une liste indépendante, Akerrou, Yattafen. Le FFS est présent comme unique candidat dans six communes: Aït Idjeur, Imsouhal, Aït Bouadou, Timizart, Illoula Oumalou et Ath Douala.

Au niveau de l'Assemblée populaire de wilaya (APW). Ça ne se bouscule pas non plus au portillon. Bien au contraire, les partis n'ont pu réunir que trois listes confectionnées par le Front des forces socialistes (FFS), le Front de Libération nationale (FLN) et le Rassemblement national démocratique (RND). Les indépendants n'ont pu réunir que deux listes avec la liste Tagmats et la liste Timounent. Aussi, les candidats ont encore huit jours pour contester les décisions via une période de recours. D'autres candidats n'ont pas encore déposé leurs dossiers complets et ont obtenu des délais pour les compléter avec les formulaires manquants. À rappeler, d'ailleurs que «selon les requêtes adressées au président de l'Anie par les représentants des listes des candidats, à l'occasion des élections des membres des APC et des APW, prévues le 27 novembre 2021 et par le souci de garantir le principe d'égalité des chances et en vertu des dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, portant loi organique relative au régime électoral modifiée et complétée, ces dernières auront la possibilité de compléter ou joindre les documents manquants au dossier de candidature tout au long du délai légal d'examen des dossiers à l'exception du PV de contrôle des formulaires de souscription des signatures, établi par le président de la Commission communale de révision des listes électorales exceptionnelles» a indiqué l'Anie, le 8 octobre. Un arrêté modifiant et complétant l'arrêté du 30 août, fixant les modalités de dépôt des dossiers de candidature aux élections des membres des APC et des APW, prévues le 27 novembre 2021, a été promulgué et communiqué à tous les coordonnateurs de wilayas de l'Anie, en vue de sa mise en oeuvre.