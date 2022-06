En prévision de son prochain congrès, le FFS vient de nommer son nouveau secrétariat national élargi. Il comporte plus de 49 cadres du parti. «Conformément aux dispositions statutaires et réglementaires qui régissent le FFS et après concertation avec l'instance présidentielle, le premier secrétaire national, Youcef Aouchiche, a nommé un nouveau secrétariat national du parti», est-il indiqué dans le communiqué publié sur sa page facebook. Selon la direction du parti, ce changement, le deuxième en l'espace de trois mois, «répond au souci d'une meilleure préparation du congrès».

L'instance présidentielle avait mis fin le 26 février dernier à son secrétariat national et chargé le premier secrétaire national de constituer un nouveau staff.

L'équipe remerciée (composée d'une quarantaine de membres) a été nommée au lendemain du congrès extraordinaire de juillet 2020.

Le membre de l'instance présidentielle, Hakim Belahcel, a précisé hier: «Après la reconduction du premier secrétaire national dans son poste, l'instance présidentielle du parti a désigné la nouvelle composante du secrétariat national».

Le renouvellement du secrétariat national (composé de près d'une cinquantaine de membres) est motivé par les préparatifs du VIe congrès du parti qui requiert l' engagement et le respect du principe d'équilibre régional, de la représentation et participation des femmes et des jeunes à cet important rendez-vous organique. «Aujourd'hui, il n'est un secret pour personne, que notre parti s'apprête à tenir d'ici quelques mois, son 6ème congrès national ordinaire», a soutenu Dr Belahcel, précisant, « il s'agit là, d'une échéance statutaire interne qui requiert l'engagement et la mobilisation de tous nos effectifs militants à l'échelle nationale». «C'est dans cette perspective capitale pour la pérennité de notre parti, que nous avions choisi un nouveau Staff dirigeant, qui satisfait les critères chers au parti, à savoir la représentation des jeunes, de la junte féminine et les différentes régions du pays», a-t-il poursuivi. «Nous sommes animés d'une forte détermination et conviction que nous allons réunir toutes les conditions idoines pour faire du prochain congrès national, un moment politique historique de rassemblement, d'union et de convivialité qui va permettre au FFS de confirmer son rang naturel comme locomotive du combat démocratique dans le pays», a-t-il conclu. Le parti organise son congrès ordinaire en fin septembre prochain.

Par ailleurs, la décision de prendre part aux consultations engagées par le Président Tebboune avec des chefs de parti politique, est du ressort de la direction nationale qui englobe l'instance présidentielle (IP), le secrétariat national et le comité d'étique, indique-t-on encore. Sur fond de crise organique, le FFS est à la recherche d'un nouveau souffle en injectant du sang nouveau dans son équipe dirigeante. Il faut dire parti a remis aux calendes grecques ses différentes initiatives politiques annoncées solennellement à l'image de la conférence nationale économique et sociale.

La décision de participer aux élections locales, aux sénatoriales après le boycott des législatives, a créé des remous au sein du parti à tel point que celui-ci a dû reporter à deux reprises la session de son conseil national. Enfin, le congrès du plus vieux parti d'opposition est convoqué pour les 30,31 septembre prochain.