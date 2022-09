Nul ne pourra dévier le FFS (Front des forces socialistes) de ses principes fondateurs de «parti nationaliste et patriotique fidèle aux idéaux de la Révolution de Novembre-1954 et de la plateforme de la Soummam», affirme le premier secrétaire du parti, Youcef Aouchiche, qui intervenait jeudi à Tizi-Ouzou à l'occasion de la célébration du 59ème anniversaire du parti de Feu Hocine Aït Ahmed. Youcef Aouchiche rappellera, d'ailleurs, les trois principes qui constituent le slogan de cette célébration, à savoir «constance, cohérence et responsabilité» fondent la démarche politique constante, cohérente et responsable du parti.

Jeudi 29 septembre 2022, 59 ans après la création du parti, la célébration de l'anniversaire a été ouverte par le dépôt d'une gerbe de fleurs au niveau du cimetière des martyrs de M'douha en présence du 1er secrétaire, Youcef Aouchiche, de membres de l'instance présidentielle et un grand nombre de militants. L'on notait également la présence symbolique de quelques militants de 1963 venus de plusieurs communes. Au programme de la célébration, figurait également une conférence animée par le premier secrétaire tandis que des militants ont livré des témoignages sur les moments forts de la lutte du FFS pour un Etat démocratique et social. Il est également à rappeler que la célébration de l'anniversaire de la création du Front des forces socialistes est, chaque année, l'occasion à ne pas rater de nombreux militants pour aller se recueillir sur la tombe de Feu Hocine Aït Ahmed, à Iferhounen où il repose aux côtés de son oncle et de sa mère dans la maison de Cheikh Mohand Oulhocine. Né d'une famille noble sur les cimes du Djurdjura, Hocine Aït Ahmed a choisi d'être enterré aux côtés des siens dans ce lieu symbolique et mythique fondé par le grand penseur Cheikh Mohand Oulhocine.

Sur le plan politique, la direction du parti a toujours mis à profit cette célébration pour rappeler son projet de consensus national qui aspire à regrouper toutes les forces vives du pays pour une Algérie digne et souveraine. Prônant le dialogue sans exclusive, le FFS a toujours appelé pour ce consensus national et a surtout toujours mis l'intérêt du pays au-dessus de toute autre considération. C'est, d'ailleurs, ce qu'a rappelé ce jeudi, Youcef Aouchiche, dans son intervention.

Enfin, notons que le FFS a, en parfaite cohérence avec ses principes, pris part à toutes les élections de ces dernières années. Considérant, en effet, la nécessité de protéger l'Algérie en barrant la route aux aventuristes, le parti a choisi, parfois en soulevant la colère des militants, de participer à des élections qui apparaissaient clairement défavorables du point de vue politique pour le parti.

Les dangers qui guettaient le pays sur les plans national et international ont amené le FFS à prendre part aux élections et à répondre favorablement à toutes les initiatives de dialogue du président de la République, allant d'ailleurs dans ce même sens.