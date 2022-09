Face à une rentrée scolaire qui s'annonce pénible, notamment pour les ménages à faibles revenus, le FFS estime que les mesures prises récemment par les autorités en faveur du pouvoir d'achat ne sont pas suffisantes pour soulager « nos concitoyens qui font face à l'augmentation de tous les prix», a souligné le docteur Hakim Belahcel dans une contribution au nom de l'instance présidentielle aux travaux de la session ordinaire du conseil national tenue, hier, au siège national du Parti.

Hakim Belahcel suggère néanmoins de mettre à profit l'embellie des recettes des hydrocarbures, gaz et pétrole, afin de mettre les moyens pour une reprise sociale et scolaire réussie.

En proie à la récession économique mondiale, aux répercussions de la pandémie de Covid-19 et à la perte considérable du pouvoir d'achat, le peuple algérien ne doit pas être abandonné en chemin, poursuit docteur Hakim dans sa contribution qui aborde les préoccupations du front social, en évoquant au passage quelques phénomènes qui ont finalement bénéficié de toute l'attention de l'État. Il cite à ce propos, les quelques perturbations qu'a connues récemment le secteur pharmaceutique.

Le même document cite également l'émergence de certains phénomènes sociaux qui sont étrangers aux valeurs de la société algérienne, «comme la prolifération du phénomène du banditisme organisé, des trafics en tous genres et autres fléaux sociaux». Le document du FFS qui s'apprête à célébrer dans quelques jours son 59e anniversaire (...) appelle, en perspective de la toute prochaine rentrée scolaire, à améliorer les conditions pédagogiques en matière de personnel et d'équipement. Il invite, ainsi, les pouvoirs publics à débloquer les budgets adéquats pour alléger la facture onéreuse des fournitures scolaires. Toujours dans le volet éducation, le membre de l'instance présidentielle du FFS a appelé à soustraire «l'enseignement des langues étrangères de toute instrumentation démagogique et populiste, dans l'intérêt de nos enfants». De même qu'il a exigé «la réhabilitation de la langue amazighe dans son statut naturel et légal comme langue nationale et officielle, en lui attribuant les moyens humains, pédagogiques et matériels nécessaires pour son épanouissement et la généralisation de son apprentissage».

Au niveau local, le FFS invite à réhabiliter les attributions des assemblées élues au niveau local, à débloquer les budgets et les projets gelés et permettre ainsi aux infrastructures scolaires, sanitaires et autres universitaires de pouvoir bénéficier des enveloppes dégagées par les délibérations des assemblées élues.

Rebondissant sur l'actualité brûlante, le FFS suggère de mettre à profit les bouleversements qui secouent la scène mondiale. «L'Algérie est plus que jamais impactée par les soubresauts qui se produisent à l'échelle régionale et mondiale. Du fait des richesses de son sous-sol encore inexplorées, notamment le gaz de schiste et les terres rares, notre pays suscite les convoitises des grandes puissance», note-t-il.

«Plus que jamais, l'Algérie qui dispose d'un potentiel économique, géopolitique et humain indiscutables devrait revoir ses ambitions à la hausse et négocier, au mieux des intérêts de notre peuple avant tout, en révisant, notamment tous les accords qui la désavantagent ou la maintiennent dans la dépendance», soutient le FFS dans son communiqué. «Le FFS continuera à défendre le principe de la fondation d'un Espace nord-africain démocratique intégré comme un préalable au renforcement de l'influence stratégique de notre pays dans son prolongement subsaharien, africain et arabe», est-il par ailleurs souligné (...). Au plan organique, le FFS annonce le report de la date de la tenue de son 6e congrès national ordinaire aux 8, 9 et 10 décembre 2022. «Initialement prévues pour les 29, 30 septembre et le 1er octobre de l'année en cours, les assises de ce congrès seront finalement décalées à la fin de l'année pour garantir une meilleure organisation dans tous les aspects», est-il expliqué. «Nous réaffirmons notre engagement et notre détermination à organiser un congrès national ordinaire digne du capital politique et historique généré par plus d'un demi-siècle de sacrifices, de pédagogie politique et d'engagement patriotique au service de la nation algérienne»,conclut le communiqué de l'instance présidentielle du FFS.