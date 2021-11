Apres 21 jours de campagne électorale, qui a amené les dirigeants du parti du Front des Forces socialistes (FFS) à sillonner pratiquement l'ensemble des communes et villages de la basse Kabylie, la fédération de Béjaïa a choisi la Maison de la culture Taous Amrouche, là où les candidats avaient prêté serment, pour clôturer une campagne électorale pour le scrutin des locales, prévu pour samedi prochain. Un rendez-vous important, qui a mobilisé les sympathisants et les militants du parti de feu Ait Ahmed. Le pouvoir local leur est d'une importance capitale vu les enjeux de l'heure. Un appel appuyé à leurs militants en vue de se mobiliser, samedi prochain, mettant en avant l'impératif de reconquérir au moins le nombre de sièges actuellement occupés dans les Assemblées et surtout, se montrer à la hauteur des enjeux dont ces joutes sont porteuses.

Les nouveaux candidats du FFS, briguant les collectivités locales, sont appelés à faire preuve «d'exemplarité» dans l'exercice de leur mission. Plusieurs intervenants ont tenu à souligner l'importance de reprendre les commandes locales, dans cette conjoncture « cruciale», marquée par une hostilité tous azimuts contre «la souveraineté et l'unité nationale». Une raison de plus pour s'y engager.

Dans leurs envolées discursives, les animateurs du Front des Forces socialistes ont tenu à réexpliquer les raisons de la participation de leur parti à ces élections de par sa volonté de «déjouer les plans préétablis par les partisans du chaos généralisé, des séparatistes et des réseaux mafieux qui veulent déraciner l'engagement et l'action politique de nos collectivités locales». Les références au défunt président du parti feu Hocine Ait Ahmed, les positions «historiques du FFS» à travers toutes les crises vécues par le pays dans son histoire récente, ont été autant de points développés par les intervenants, dont le directeur de campagne et le président sortant de l'APW de Béjaïa, tout en appelant à la mobilisation. «C'est une occasion à saisir pour forcer le changement pacifique et démocratique auquel appelle le parti depuis 58 ans», résume un des intervenants, qui rappellera le périple des ses camarades durant les 21 jours qu'aura duré la campagne électorale, qualifiée de «sereine et porteuse de tous les espoirs».

L'assistance fort nombreuse est partie pour soutenir et élire les différentes listes présentées à l'occasion, notamment une pour pourvoir les 43 sièges de l'APW et 37 autres visant les communes. Le Front des Forces socialistes s'est montré plus que jamais optimiste, quant à reprendre les commandes locales, de manière plus conséquente, car la situation l'exige, comme le soulignent les intervenants.