C'est une très bonne nouvelle pour les Algériens dont les véhicules faisaient l'objet de saisie au niveau des ports du pays.

Dans un communiqué rendu public, hier samedi, le ministère de l'intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a invité les citoyens algériens à se rapprocher des services compétents, afin de récupérer leurs véhicules, de façon temporaire, en attendant leur régularisation. Il s'agit des citoyens ayant importés exceptionnellement, des voitures d'Europe, par le biais d'étrangers.

Le communiqué explique que, faisant suite aux résultats du groupe de travail installé dans ce cadre sur instruction du Premier ministre, il a été décidé dans un premier temps, de permettre à ces citoyens de disposer pleinement de leurs véhicules respectifs, «jusqu'à la régularisation juridique définitive de leurs statuts». Cela, à condition que les concernés entament les démarches nécessaires pour la régularisation de leurs véhicules auprès des services des douanes ou encore les services judiciaires, selon les procédures arrêtées dans ce sens.

Le communiqué annonce également que des experts se «penchent sur la finalisation du cadre juridique ayant trait au traitement définitif de tous les véhicules concernés, notamment ceux saisis ou non encore saisis».

Par ailleurs, il est noté que «les poursuites judiciaires à l'encontre des personnes et parties, dont l'implication dans les affaires de falsification des dossiers de ces véhicules sont maintenues», est-t-il stipulé encore. Il s'agit, en fait de la poursuite des efforts engagés pour le désengorgement des enceintes portuaires, en prévision des futures opérations d'importation des voitures, selon les nouveaux cahiers des charges du ministère de l'Industrie.