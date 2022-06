Un nouveau festival artistique «Renc'Arts du printemps» sera lancé, jeudi prochain, et s'étalera jusqu'au 26 du mois de juin en cours à Ighendoussen, dans la commune de Maâtkas, au sud de Tizi Ouzou, indiquent les organisateurs de cette manifestation. Cette première édition intitulée Asfru am tuqda ufexar (La poésie de la poterie) est dédiée à cet art traditionnel pour lequel est connue la localité de Maâtkas, hôte de la manifestation à laquelle prendront part des artistes des 4 coins du pays. Initiée par la ligue des arts cinématographique et dramatique (Lacd) de la wilaya organisatrice du festival itinérant «Raconte-arts» (festival de contes et d'arts de rue itinérant) depuis 2004, la manifestation se veut «un rendez-vous printanier», dira M'barek Menad de la Lacd. «Les Renc'Arts du printemps est un rendez vous artistique printanier où une population d'une localité donnée ouvre l'espace de son village pendant 4 jours aux différents artistes dans les divers arts, de la littérature au théâtre en passant par la musique et la peinture ainsi que le conte et les arts de rue», explique-t-il.

Pensée sur le même principe du festival Raconte-Arts, chaque édition sera dédiée, dans une certaine mesure, à la spécificité de la localité hôte.